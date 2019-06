Zeltweg, 28 giugno 2019 - Anche nel Gp d'Austria Lewis Hamitlon resta il pilota da battere. Il campione del mondo della Mercedes, dopo il sesto successo stagionale a Le Castellet, nelle prime prove libere sul Red Bull Ring di Spielberg è ancora il più veloce. Hamilton ha ottenuto il miglior tempo con 1'04"838. Seconda la Ferrari di Sebastian Vettel, staccata da soli 144 millesimi.

L'altra Freccia d'Argento, con Valtteri Bottas alla guida, è terza (+0.161). Quarto Charles Leclerc (+0.303) sull'altra Rossa. Quinta e sesta le Red Bull di Max Verstappen e Pierre Gasly (rispettivamente +0.422 e +0.540).

Bene la McLaren di Carlos Sain jr. (+0.664), settima. Ottavo Daniel Ricciardo (+1"008) su Renault, e nono Kevin Magnussen (+1"038) su Haas. Chiude la top ten la McLaren di Lando Norris (+1"287).

CLASSIFICATION - FP1



It's @LewisHamilton at the top in a rapidly-roasting Spielberg 🙏#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/8b1iebLEkq