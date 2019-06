Spielberg, 30 giugno 2019 - Potrebbe riservare grandi sorprese il Gp d'Austria 2019. In un Mondiale di Formula 1 che finora ha visto il netto dominio delle Mercedes, oggi a scattare dalla pole (qui la F1 live dalle 15.10) ci sarà una Ferrari: quella di Charles Leclerc. Ad affiancarlo la Red Bull di Max Verstappen, mentre il campione in carica e attuale leader di classifica Lewis Hamilton partirà dalla terza posizione dopo la penalizzazione rimediata per aver ostacolato il giro veloce di Kimi Raikkonen durante le qualifiche. Accanto al britannico il compagno di scuderia Valtteri Bottas. E tra rosse e frecce d'argento sarà battaglia vera, con Sebastian Vettel chiamato a una prova di carattere visto che partirà solo dal nono posto a causa dei problemi al motore che gli hanno impedito di prendere parte alle Q3.

LIVE TWEET

Giro 71 - Vince Verstappen davanti a Leclerc, poi Bottas, Vettel e Hamilton.

Giro 70 - Vettel supera Hamilton ed è quarto.

Giro 69 - Verstappen si prende di forza la prima posizione. Entra all'interno in curva, Leclerc prova a chiudere ma si scontra con l'olandese.

Giro 67 - Verstappen attacca Leclerc, sembra decisamente più veloce. Leclerc resiste

Giro 66 - Verstappen ha ripreso Leclerc, meno di un secondo tra i due quando mancano 5 giri al termine

Giro 64 - Verstappen a 2"3 da Leclerc

Giro 63 - Il monegasco alle prese coi doppiaggi, Verstappena ne approfitta e si porta a 3 secondi. Nel frattempo Vettel si avvicina ad Hamilton: è a 1"5 dal britannico.

Giro 62 - Verstappen a meno di 4 secondi da Leclerc.

Giro 61 - Verstappen devastante: nuovo giro veloce, è a 4"2 da Leclerc

Giro 58 - Verstappen vola ed è a 5 secondi da Leclerc, leader dalla corsa. L'olandese fa segnare il nuove giro veloce ed è a 4"6 dal monegasco della Ferrari

LAP 55/71



😬@Max33Verstappen says he's losing power, running in P3



The pit wall tells him to try "FAIL - 3"#AustrianGP 🇦🇹#F1 pic.twitter.com/M3Wm2EGJYd — Formula 1 (@F1) June 30, 2019

Giro 55 - Giro veloce di Sebastian Vettel. Verstappen supera Bottas e si lancia all'inseguimento di Leclerc. Il ferrarista ha 5"2 si vantaggio sull'olandese della Red Bull

Giro 53 - Verstappen a un secondo da Bottas che, a sua volta, deve recuperare 4"5 da Leclerc.

Giro 51 - Vettel ai box, rientra in quinta posizione dietro ad Hamilton.

LAP 51/71



It's a crowd pleaser!



The fans roar as Max makes the move on Vettel 🦁#AustrianGP 🇦🇹#F1 pic.twitter.com/mr7rYxiHX9 — Formula 1 (@F1) June 30, 2019

Giro 50 - Verstappen supera Vettel ed è terzo. Giro velcoe per l'olandese che insidia Bottas

LAP 48/71



It's VER vs VET



Max's engineer tells him to "get it done early" as track temps soar 🥵#AustrianGP 🇦🇹#F1 pic.twitter.com/jbnEu8Xoml — Formula 1 (@F1) June 30, 2019

Giro 48 - Verstappen all'attacco di Vettel. Entrambi si stanno avvicinando a Bottas.

Giro 45 - Giro veloce per Max Verstappen che si avvicina a Vettel: è au un secondo dal ferrarista, e quindi dal podio. Davanti Leclerc ha 4"2 su Bottas che, a sua volta, mantiene un margine di circa tre secondi sull'altra Ferrari di Seb.

Giro 39 - La situazione: guida Leclerc con circa 5 secondi su Bottas e 9"6 su Vettel. Quarto Verstappen a 12 secondi, Hamilton a 20"4, sesto e staccatissimo Sainz.

Giro 32 - Rientra anche Verstappen, che torna in pista davanti a Hamilton. Vettel a 4 secondi da Bottas

LAP 28/71



Uh oh. Hamilton's now saying something's wrong - he's reporting a big loss of downforce



He leads the race, although has yet to pit#AustrianGP 🇦🇹#F1 pic.twitter.com/Oerb02gbdg — Formula 1 (@F1) June 30, 2019

Giro 30 - Box per Hamilton che cambia anche l'ala, fa un pit stop lungo (11 secondi) e rientra in quinta posizione, dietro anche a Vettel che ha fatto segnare, nel frattempo, un nuovo giro veloce.

Giro 27 - Vettel risale in quinta posizione, Hamilton e Verstappen non sono ancora rientrati ai box.

LAP 24/71



Lewis Hamilton's on a charge - he's taken fastest lap and says the tyres feel good 👊#AustrianGP 🇦🇹#F1 pic.twitter.com/Dk71IwC4Eh — Formula 1 (@F1) June 30, 2019

Giro 23 - Leclerc ai box: pit stop perfetto. Giro veloce di Hamilton in 1'08"842

LAP 22/71



It's a bad pit stop for Vettel - 6.1 seconds after Ferrari didn't seem to have the tyres ready 😬#AustrianGP 🇦🇹#F1 pic.twitter.com/crCn9CMpOF — Formula 1 (@F1) June 30, 2019

Giro 22 - Bottas e Vettel ai box. Problema per il tedesco che perde almeno 3-4 secondi nel cambio gomme. Il tedesco è rientrato quando i meccanici non erano ancora pronti con i pneumatici.

Giro 18 - "Quando posso spingere?", chiede Leclerc ai box. "Ora", la risposta. Giro veloce per il monegasco, subito migliorato da Vettel in 1'09"073. Si avvicina la prima sosta ai box per le Ferrari. Nel frattempo, Norris ha superarto Raikkonen che ora è settimo

LAP 14/71



Race leader Leclerc asks "When can I push?"@ScuderiaFerrari say he's bang on target for lap times#AustrianGP 🇦🇹#F1 pic.twitter.com/fUMjPwT0HF — Formula 1 (@F1) June 30, 2019

Giro 17 - Leclerc al comando con 3"7 su Bottas, 6 su Hamilton e 9"5 su Verttel. Giro veloce fatto segnare da un indemoniato Verstappen che è quinto a 14"1 dal monegasco della Ferrari

LAP 13/71



It's bad news for Magnussen - he's been issued a drive-through penalty ⛔️#AustrianGP 🇦🇹#F1 pic.twitter.com/2P0jfkeREq — Formula 1 (@F1) June 30, 2019

Giro 9 - Verstappen inarrestabile: passa Raikkonen ed è quinto a 14"5 da Leclerc

Giro 7 - Vettel è già risalito in quarta posizione, superando anche Raikkonen. Leclerc prosegue in testa con circa 2"6 su Bottas, 5"1 su Hamilton e 10"4 sul compagno di scuderia. Verstappen, nel frattempo, è risalito in sesta posizione e ora insidia Raikkonen.

Giro 4 - Leclerc ha già 2"3 su Bottas e oltre 4 secondi su Hamilton. Vettel insiste nella sua rimonta, supera Norris ed è quinto. Quarto uno strepitoso Raikkonen

An INCREDIBLE getaway for @LandoNorris and up to third on track to battle with @LewisHamilton



The British Grand Prix is the NEXT race, guys#AustrianGP 🇦🇹#F1 pic.twitter.com/K1jUwPfFcw — Formula 1 (@F1) June 30, 2019

Giro 1 - Buona partenza per Leclerc, pessima di Verstappena che scivola in settima posizione. Bottas e Hamilton dietro il monegasco della Ferrari, Vettel risale in settima posizione

- Terminato il giro di formazione

IL PUNTO di Leo Turrini - Il nitrito del Cavallino, finalmente. Charles Leclerc si prende una sontuosa pole position in Austria, firmando un giro strepitoso. La Ferrari si rianima e le prospettive in funzione gara si rischiarano anche perché, ohibò, le regole valgono persino per Lewis Hamilton! Sentite qua. Secondo in pista, il campione del mondo è stato retrocesso in quinta posizione. Motivo: il Re Nero aveva ostacolato il vecchio fantastico (oggi parte con l’Alfa dalla terza fila!) Kimi Raikkonen, durante le qualifiche. Il finlandese aveva protestato e i giudici sono intervenuti.

Tradotto. Oggi accanto al prode Carletto ci sarà Max Verstappen. Non che sia la soluzione ideale: l’olandese è un mezzo matto, corre sul circuito di proprietà della Red Bull, insomma è un gran brutto cliente. Ma il Cavallino ha nitrito. Era ora.

I numeri. S’intende che un sabato non altera la fotografia di un campionato che la Mercedes ha ampiamente ipotecato. Però per la Signora in Rosso quella di ieri è la terza pole su 9 Gran Premi. E potevano essere quattro se proprio Leclerc non si fosse schiantato a Baku in qualifica.

La sostanza del discorso? Eccola qua: almeno nella prestazione sul giro secco, la Ferrari non è poi così indietro rispetto alla Freccia d’Argento. In gara invece la musica cambia. E qui nasce la preoccupazione in chiave Gran Premio.

Le gomme. Esempio immediato. Oggi Leclerc parte con pneumatici morbidi. I due della Mercedes montano invece quelli duri. Chi avrà ragione? Come si svilupperà la strategia? In teoria, la Ferrari ha una buona chance. Leclerc, a dispetto dell’età, è un tipo freddo, lo dimostrò in Bahrein prima di essere bloccato da un guasto. Ma non sarà semplice.

Il kappao. Al ragazzino temo non potrà dare una mano Vettel. Un problema alla power unit gli ha impedito di difendere le sue ambizioni. Il tedesco è in quinta fila, ha guadagnato una posizione per la penalizzazione della Haas di Magnussen ma rimontare non è agevole, in casa dell’indimenticabile Niki Lauda. Buona domenica.

