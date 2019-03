Melbourne, 17 marzo 2019 - E' Valtteri Bottas sulla Mercedes ad aggiudicarsi il Gran Premio d'Australia 2019 che apre la stagione di Formula 1. (A tagliare il traguardo dietro Bottas è stato il compagno di squadra e campione del mondo Lewis Hamilton. Sul gradino minore del podio sale Max Verstappen con la Red Bull. Le Ferrari si piazzano al quarto e quinto posto con Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Bottas ha vinto dominando la corsa fin dal primo giro e realizzando anche il giro più veloce (1'25''580). Si porta a casa i primi 26 punti della stagione. Per le Ferrari la soddisfazione con Leclerc di affiancare alla prima curva la Mercedes di Verstappen, rallentando per evitare un incidente con Vettel. Il prossimo Gp si correrà nel Bahrain sul circuito di Sakhir, il 29-31 marzo. "Non so cosa sia successo, mi sentivo davvero bene, mi sentivo bene e tutto era sotto controllo e la macchina era molto buona, avevo solo bisogno di godermi il tutto". Così a caldo le prime dichiarazioni di Bottas. "So che è stato un bel week-end per il team e sono contento lo stesso - dice invece Hamilton al termine della gara - è stato fatto un lavoro fanrtastico, Valterri ha fatto una gara incredibile e ha meritato la vittoria. Verstappen? Ha provato a prendermi, ma non ho avuto nessun problema e sono riuscito a controllare la posizione. Perché non sono stato veloce? Qualche idea l'ho ma ne parlerò con i miei ingegnerei, devo lavorare per la prossima gara".

