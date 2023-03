F1, Gp d’Australia 2023. Verstappen: “Perez è il mio unico rivale in pista”

Melbourne, 30 marzo 2023 - Anche il Gran Premio d'Australia un derby in casa Red Bull. Lo sa Max Verstappen, che a Melbourne si presenta da leader del mondiale preoccupato solo delle prestazioni del compagno di team Sergio Perez. "E' meglio avere una macchina veloce e abbiamo dimostrato di averla. Perez ora sembra che sia l'unico con cui possa lottare, poi vedremo nel corso dell'anno. Newey è importante, ma guardiamo a tutto il gruppo che sta facendo un lavoro incredibile", ha affermato l'olandese durante la conferenza stampa dei piloti.

“Mai stati così forti dall’inizio”

Il 25enne, campione in carica di Formula Uno, ricorda le difficoltà avute all'inizio della scorsa stagione, compreso in Australia: "In gara eravamo lenti e ci siamo ritirati. Ma credo che abbiamo capito subito cosa avevamo sbagliato nell'affidabilità, e da lì in poi abbiamo fatti grandi step in avanti. Ora è tutto diverso. Non siamo mai stati così forti all'inizio dell'anno, abbiamo la possibilità di fare risultato qui. Ovviamente per ottenere un grande risultato, ci servirà un grande weekend".

“In Arabia facevo fatica a respirare”

Unico neo è la forma fisica di Verstappen, l'olandese non si è ancora del tutto ripreso dal mal di stomaco del quale ha sofferto due settimane fa, in occasione della gara in Arabia Saudita. Ha dichiarato di essersi sentito come se stesse correndo con un polmone, e di non sapere se è pronto per il Gran Premio d'Australia di questo fine settimana, quindi attende con ansia pausa di quattro settimane dopo il GP d'Australia. Prima di partire per Jeddah riusciva "a malapena a camminare". "Quando sono arrivato, pensavo che il problema fosse passato... ma appena sono salito in macchina per la prima sessione di prove libere, dopo un solo giro facevo fatica a respirare normalmente", ha raccontato ai media il pilota Red Bull.

Nonostante non sia al 100%, Verstappen resta il favorito per il terzo Gp della stagione che si correrà domenica sul circuito dell'Albert Park di Melbourne. L'olandese ha trionfato nel primp Gp in Bahrain, ed è arrivato alle spalle di Perez due settimane fa a Jeddah.