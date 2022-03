F1 Gp Arabia Saudita: qualifiche live. Paura per Mick Schumacher. Hamilton eliminato in Q1

Jeddah, 26 marzo 2022 - In corso le qualifiche del Gp di Arabia Saudita di Formula 1 (diretta). La Ferrari vuole bissare il successo del Bahrain, ma sul Corniche Circuit di Gedda si corre anche con un poco di apprensione per il missile sganciato da un drone e caduto poco distante dai ribelli Huthi dello Yemen. Gli organizzatori assicurano sulla sicurezza dell'evento e i piloti si dicono pronti per la gara. "Abbiamo affrontato delle lunghe discussioni fra di noi, con i nostri team principal e con chi gestisce il nostro sport - si legge infatti nel comunicato della Grand Prix Drivers' Association - Alla fine abbiamo deciso che avremmo fatto oggi libere e qualifiche e domani la gara. Speriamo perciò che il Gran Premio dell'Arabia Saudita sarà ricordato come una bella gara piuttosto che per l'incidente di ieri".

Orari del Gp a Jeddah. Dove vederlo su Tv8 e Sky

Tornando alla sfida per la pole, al momento Charles Leclerc sembra l'uomo da battere, ma Max Verstappen è voglioso di rialzare la testa dopo il ritiro all'esordio. In ballo però ci sono anche sia l'altra Ferrari di Carlos Sainz sia l'altra Red Bull di Sergio Perez.

Carlos Sainz è il più veloce nel Q1. Lo spagnolo lancia la Ferrari con il tempo di 1'28"855, precedendo la Red Bull di Max Verstappen di 73 millesimi, davanti all'altra Rossa di Charles Leclerc. Clamorosa eliminazione del britannico Lewis Hamilton, primo degli esclusi con la sua Mercedes e 16°, un abisso a confronto con il compagno di squadra George Russell, 4°. A metà Q1 anche una bandiera rossa per l'incidente a muro di Nicholas Latifi (Williams), assieme a lui non superano il taglio Alexander Albon (Williams), Nico Hulkenberg (Aston Martin) e Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

In Q2 paura per Mick Schumacher. Il pilota tedesco della Haas si è schiantato contro il muro a forte velocità, a circa 200 km/h. Qualifiche interrotte e ambulanza in pista per portare via il giovane driver, che comunque è rimasto cosciente.

Calendario e risultati / Classifiche

Live

Terze libere

Leclerc è stato il più veloce anche nella terza e ultima sessione di libere. Il monegasco ha fermato il cronometro a 1'29"735 precedendo le due Red Bull: il campione del mondo in carica Max Verstappen è staccato di 33 millesimi, sono 98 invece quelli che separano Sergio Perez. Poi, in quarta posizione, l'altra Ferrari di Carlos Sainz. Ancora indietro le Mercedes: Lewis Hamilton è 11esimo, mentre George Russell è 14esimo.

Profondo Rosso, il blog di Leo Turrini