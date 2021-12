Roma, 5 dicembre 2021 - Oggi in pista il Gp dell'Arabia Saudita, con Lewis Hamilton in pole e Max Verstappen terzo a fianco della Ferrari di Charles Leclerc, in quarta posizione. Nelle qualifiche di ieri, infatti, è stato il sette volte campione del mondo a fermare il cronometro a 1'27"511, seguito dal compagno di team Valtteri Bottas (1'27"622) e davanti all'olandese della Red Bull, terzo con 1'27"653. Verstappen aveva la pole in mano e nel finale stava completando un giro fenomenale, rovinato però da un errore clamoroso all'ultima curva. Dopo Leclerc (1'28"055), è quindicesimo il compagno Carlos Sainz, finito in testacoda nel Q2.

A che ora e dove vederlo

Tutto il fine settimana è stato trasmesso in diretta su Sky Sport Formula 1, con orari tardo pomeridiani. La gara di oggi è alle 18.30. Ma è prevista la differita su Tv 8, dalle 19.30.

La griglia di partenza

Prima fila: 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:27.511. 2 Valtteri Bottas Mercedes +0.111.

Seconda fila: 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.142. 4 Charles Leclerc Ferrari +0.543.

Terza fila: 5 Sergio Perez Red Bull Racing +0.612. 6 Pierre Gasly AlphaTauri +0.614.

Quarta fila: 7 Lando Norris McLaren +0.669. 8 Yuki Tsunoda AlphaTauri +0.931.

Quinta fila: 9 Esteban Ocon Alpine +1.136. 10 Antonio Giovinazzi Alfa Racing +1.243.

Sesta fila: 11 Daniel Ricciardo McLaren. 12 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing.

Settima fila: 13 Fernando Alonso Alpine. 14 George Russell Williams.

Ottava fila: 15 Carlos Sainz Ferrari. 16 Nicholas Latifi Williams.

Nona fila: 17 Sebastian Vettel Aston Martin. 18 Lance Stroll Aston Martin.

Decima fila: 19 Mick Schumacher Haas F1 Team. 20 Nikita Mazepin Haas F1 Team.

La diretta