Spa (Belgio), 1 settembre 2019 - Dopo una pole da urlo di Charles Leclerc, le due Ferrari del pilota monegasco e di Sebastian Vettel, sono pronte a scattare dalla prima fila in griglia del Gp del Belgio 2019. Leclerc ieri ha conquistato la terza pole position della carriera in Formula 1 con il tempo di 1.42.519. Subito dietro di lui sul circuito di Spa-Francorchamps (ieri teatro di un nuovo dramma dell'automobilismo con la morte del pilota 22enne Anthoine Hubert dopo un terribile incidente in Formula 2) il compagno di squadra tedesco con sette decimi di distacco, bravo a beffare la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton (che era andato a sbattere nelle libere 3 del mattino) proprio all'ultimo tentativo. Quarta l'altra freccia d'argento di Bottas, seguito da Verstappen (Red Bull). "Abbiamo davvero ottime sensazioni, nonostante un po' di fatica in qualche punto del tracciato", ha commentato Leclerc, "però abbiamo dimostrato di essere davvero forti su questa pista, speriamo che domani vada tutto per il meglio", è l'auspicio del moengasco. Vedremo se la Ferrari continuerà a dettare il passo anche in gara. Alle 15.10 il via del Gp di Spa.

IL PUNTO di Leo Turrini

COME forse i miei quattro lettori ricordano, ecco, a me non piacciono troppo i paragoni tra piloti di ere distinte e distanti. Cambiano le tecnologie e cambiano gli uomini. Eppure, quello che ha combinato Carletto Leclerc ieri sulle Ardenne obbliga ad aprire la valigia dei ricordi. Ci sono suggestioni che vengono dal cuore. Spa significa nel sentimento collettivo Michael Schumacher, dall’esordio del 1991 con la Jordan alla prima di novantuno vittorie con la Benetton dodici mesi più tardi. Di Rosso vestito, poi, il Campionissimo consumò sulle Ardenne giornate memorabili.

Leclerc, così inebriante nella ostentazione di giovinezza, così esplosivo nella manifestazione di un talento sublime, ha ancora lo zero nella casella dei trionfi in pista. Sarebbe una meravigliosa coincidenza se la sua prima volta si materializzasse in Belgio. Nel regno di Schumi.



Vedremo e vedrete: come spiego tra qualche riga, ci sono buone ragioni per restare prudenti a proposito della gara. Ma non dipendono dal fuoriclasse con la faccia da bambino: le perplessità sono figlie di una macchina, la Ferrari, fortissima sul dritto e...ballerina nelle curve. Più un dragster che una monoposto di F1!

Ieri, sul giro secco, la Mercedes è stata lasciata indietro, anche da Vettel. La Ferrari non occupava l’intera prima fila dal Bahrein. E addirittura l’ultima pole Rossa in Belgio risale a dodici anni fa, al 2007 di Kimi Raikkonen (bravo anche ieri, con l’Alfa).

Ma in gara, cosa accadrà? Quanto influiranno le gomme sulla prestazione complessiva delle vetture? E l’annunciato calo delle temperature, chi favorirà? Hamilton è un cannibale, non rinuncia a niente. E Verstappen, quinto in griglia, potrebbe ribaltare tutto in caso di pioggia. Non importa, però. Adesso sono qui a testimoniare di un entusiasmo che Carletto, con audacia e spregiudicatezza, sta restituendo agli innamorati del Cavallino.

Non si fanno certe cose a Spa se non si possiede la dote naturale del Predestinato. Non si prende una pole così, davanti a vecchie volpi come Vettel ed Hamilton, in assenza di un Dna che ha nell’istinto per la velocità il tratto dominante.



Leclerc è il futuro dell’automobilismo già declinato al presente. Motivo in più per pretendere da Mattia Binotto e dallo staff di Maranello una vettura all’altezza di chi la guida.

Michael Schumacher, dovunque sia ora il suo pensiero, eh, sono sicuro che condividerebbe con me questo sentimento.



