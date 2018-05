F1 2018, Lewis Hamilton e le sue donne (vere o presunte)

Formula1

Il pilota Mercedes Lewis Hamilton è una delle star della Formula 1 odierna. Come un pilota d’altri tempi, il 33enne britannico fa parlare di sè tanto per le imprese in pista quanto per la propria vita al di fuori delle corse, molto più chiacchierata di quella degli attuali colleghi. Il quattro volte campione del mondo è infatti un vero amante delle serate mondane ed è stato ‘pizzicato’ spesso in compagnia di alcuni fra i protagonisti del jet set internazionale, in particolare donne bellissime poi comparse anche nel box del pilota. Quella per il gentilsesso, d’altronde, è una passione che Hamilton non ha mai nascosto nonostante gli si possano attribuire ben poche relazioni ufficiali, su tutte quella con Nicole Scherzinger. La cantante, ex leader del gruppo Pussycat Dolls, è stata a lungo la compagna del campione tra il 2007 e il 2015 e con lei the Hammer ha festeggiato la conquista dei primi titoli iridati. Molto più breve la relazione con Veronica Valle, la modella, infatti, ha frequentato Hamilton per qualche tempo in seguito alla rottura con la Scherzinger, relazione della quale ha fornito recentemente un ritratto non troppo lusinghiero. Non sono mancati inoltre i rumors legati alla vita amorosa del britannico, spesso in dolce compagnia tra serate, vacanze e tifose speciali nel paddock. Impossibile non ricordare i nomi più in voga, dalle cantanti Rihanna e Rita Ora alle sorelle Gigi e Bella Hadid, entrambe top model di fama internazionale, passando per la campionessa dello sci, Lindsey Vonn.

di RICCARDO CAPPELLI