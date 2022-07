Formula 1, Verstappen ci crede ancora: "Non sarà facile superare, ma proverò a vincere"

Budapest, 30 luglio 2022 - Qualifiche incredibili a Budapest nel gran premio di Ungheria di Formula 1. La pole position è andata a sorpresa a George Russell su Mercedes davanti alle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, mentre il campione in carica Max Verstappen partirà solo decimo a causa di un problema alla batteria in Q3. Pazzesco giro per il britannico della Mercedes che ha beffato contro pronostico le rosse di Maranello. L'olandese invece non ha potuto tentare l'attacco alla pole per un problema tecnico.

Verstappen: "Tenterò la rimonta"



Al secondo tentativo per il giro veloce in Q3 il campione del mondo ha cominciato a comunicare al box 'no power', la Red Bull dal muretto ha provato a trasmettere a Max alcuni comandi da utilizzare sul volante per ridare potenza al motore ma non c'è stato niente da fare: "Il motore non andava, forse è stata la batteria - le sue parole - Peccato perché stavamo migliorando nel weekend e il passo gara è buono. Possiamo rimontare anche se su questa pista è difficile superare. Voglio lottare come sempre per la vittoria perché in questo 2022 niente è scontato". Domenica alle 15 il via alla gara.

