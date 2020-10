Portimao (Portogallo), 24 ottobre 2020 - Giornata di qualifiche per il Gran Premio del Portogallo di Formula 1. Per il primo appuntamento della storia sul circuito di Portimao, la F1 riparte dal duello tutto interno alla Mercedes fra Lewis Hamilton e Valtteri Bossa. Il finlandese è stato protagonista delle prove libere del venerdì, dove ha fatto segnare il miglior tempo davanti al compagno di squadra. A stupire è la buona vena di Bottas che ha fatto meglio sia al mattino che di pomeriggio del campione del mondo Hamilton, frenato nel momento della ricerca del miglior tempo nella seconda sessione da due bandiere rosse.

Bene le Ferrari che continuano a dare segni di risveglio con Charles Leclerc e Sebastian Vettel autori del quarto e sesto tempo assoluti. Sulla SF1000 aggiornamenti, prove comparate di fondo e segnali incoraggianti anche nel passo gara. Le due Rosse oltre che sulla miglior prestazione si sono concentrati sulla messa a punto, un lavoro un pò più complesso del solito per il fatto che si tratta di una pista nuova per tutti. Un lavoro che è stato frenato nel pomeriggio dalla doppia sospensione: la prima dovuta all'incendio alla Alpha Tauri di Gasly, mentre la seconda si è resa necessaria dopo la collisione tra la Red Bull di Verstappen e la Racing Point di Stroll: episodio questo finito sotto la lente dei commissari di gara. Le due auto si sono scontrate a circa 316 km/h in Curva 1.

F1 Portimao, le libere 3

Bottas firma il tempo più veloce nella terza sessione di libere. Nelle FP3 il pilota della Mercedes ferma il cronometro sul 1'16"654 davanti a Hamilton, distante appena 26 millesimi, e a Verstappen (Red Bull, +0''158). Ancora buoni segnali per la Ferrari di Leclerc, con il pilota monegasco a chiudere con il sesto tempo (+ 0''575) mentre Sebastian Vettel è solamente 11°. Il tedesco completa la sua sessione fuori dalla top ten a un secondo dal leader. Alle 15 in programma la sessione di qualifica che deciderà la griglia di partenza.

Il circuito

A Portimao si disputerà la dodicesima prova del Mondiale, ma su un circuito inedito. In Portogallo infatti l’ultima edizione di un gran premio fu nel 1996 all’Estoril, che ha ospitato 13 edizioni a partire dal 1984, con la vittoria di Jacques Villeneuve. In passato altre tre edizioni vennero disputate a Porto e Monsanto, ma siamo negli anni ’50. Il circuito di Portimao è situato sulle colline dell’Algarve e infatti presenta numerosi sali e scendi che ne caratterizzano l’andamento. E’ stato inaugurato nel 2008 è lungo 4.684 metri e presenta 15 curve. Punti di sorpasso in curva 1 dopo il rettilineo di arrivo, al tornantino di curva 5, poi fino a curva 13 presenti una serie di curve e contro curve abbastanza veloci e appunto su un continuo sali e scendi. Particolare curva 14, lungo curvone che immette sul rettilineo principale. I più vincenti in Portogallo son Alain Prost e Nigel Mansell con tre vittorie a testa.