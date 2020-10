Nurburg (Germania), 9 ottobre 2020 – Appuntamento storico al Nurburgring per la Formula 1 con il primo Gp dell'Eifel. In Germania chi scalpita più di tutti è come sempre Lewis Hamilton. Il fenomeno della Mercedes è infatti a un passo dal record di vittorie di Michael Schumacher: un successo al Nurburgring e il campione del mondo in carica toccherebbe quota 91 successi in F1, come il grande Schumi. Proprio la famiglia Schumacher sarà sotto i riflettori per l'esordio nel circus del figlio di Michael, Mick, al volante della Alfa Romeo. Qualche consiglio gli arriverà sicuramente da Kimi Raikonen, compagno di scuderia che domenica diventerà il primatista assoluto di gran premi disputati (324).

Nell'ultimo GP corso nel 2013 sul circuito tedesco fu Sebastian Vettel a trionfare con la Red Bull, preludio dell'ultimo titolo mondiale prima del dominio targato Hamilton. Tempi diversi, così come le caratteristiche delle monoposto che gareggeranno per il podio. Alla ricerca di una quadra in una stagione fin qui da dimenticare è proprio la Ferrari: Charles Leclerc e Sebastian Vettel ci provano dopo l'ultimo appuntamento in Russia che ha visto il monegasco piazzarsi al sesto posto e il tedesco chiudere invece tredicesimo.

L'emozione di Mick Schumacher

"Sono molto fiero di quello che ha fatto mio padre: è il migliore, e per me lo sarà sempre. È la mia fonte di ispirazione": lo ha detto Mick Schumacher, poco prima delle libere sul circuito del Nurburgring dove avrebbe dovuto esordire, con l'Alfa Romeo, al volante di una Formula 1. "Voglio capire cosa vuol dire essere un pilota di Formula 1, imparare e farne tesoro - ha aggiunto Mick Schumi, prima che la sua sessione fosse annullata per il maltempo - Ho rivisto alcuni video delle gare di mio padre, è stato utile, anche se oggi le macchine sono completamente diverso e il mio approccio sulle curve dovrà essere diverso".

Libere 1 cancellate

Il maltempo fa saltare le libere 1. Cancellata la prima sessione di libere del GP dell'Eifel. Semaforo rosso confermato dopo i primi due rinvii per maltempo sul circuito del Nurburgring. Niente da fare quindi per Mick Schumacher: il figlio di Michael non è potuto scendere in pista con la sua Alfa Romeo. La seconda sessione è in programma alle 15, condizioni meteo permettendo.

Gp dell'Eifel, la diretta delle prove libere

Il circuito del Nurburgring

Il Nurburgring nella conformazione più corta è nato nel 1984 e misura 5.148 metri con 15 curve in totale. Nel 2002 il tracciato è stato modificato con l’attuale versione con un implemento in Curva 1, resa un tornantino rispetto alla chicane precedente. E’ la Ferrari, nella storia del Nurburgring, ad aver vinto più volte con 14 successi davanti a Mclaren con 5. Il record della pista appartiene invece a Michael Schumacher ottenuto nel 2004 in 1’28”351 e il tedesco è anche il pilota più vincente al Nurburgring con 4 vittorie. Il tracciato offre due importanti possibilità di sorpasso, sicuramente al tornantino di Curva 1 dopo il rettilineo ma anche nella Ngk Chicane di Curva 13. In generale è un tracciato veloce, fatto di ampie curve salva la parte lenta iniziale denominata Mercedes Arena. Una buona combinazione di motore, telaio e aerodinamica farà la differenza.