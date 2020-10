Nurburg (Germania), 11 ottobre 2020 - La Formula 1 ritorna nello storico circuito del Nurburgring, che da 7 anni non ospita una gara delle monoposto più seguite al mondo. Dopo le qualifiche, che hanno visto Valtteri Bottas conquistare la pole position, oggi il semaforo verde per la gara.

Giro 45 - Incidente e ritiro per Norris. Entra la safety car

Giro 40 - Hamilton, Verstappen, Riciardo e Perez i primi quattro. Leclerc è settimo, Vettel è ottavo

Giro 25 - Si ritira Albon

LAP 25/60



Albon pits, but instead comes in to retire! Four cars now our of this race#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/pfWFtH1DTF