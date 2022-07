Ferrari, senti Toto Wolff: "Spero Leclerc vinca il Mondiale"

Bologna, 27 luglio 2022 - Toto Wolff tifa per Charles Leclerc. Il team principal di Mercedes per quest’anno dovrà abbandonare sogni di gloria, c’è grande attenzione sul 2023 quando la Fia cambierà le regole sull’altezza da terra causa porpoising, Red Bull e Ferrari contrarie, e assisterà alla lotta per il titolo tra Max Verstappen e il monegasco di Maranello. La speranza di Wolff è indirizzata verso Leclerc nonostante 63 punti di ritardo, frutto dell'errore commesso a Le Castellet.

Wolff: “Mi piacerebbe vincesse Charles”



E’ nota la battaglia politico-sportiva dell’anno scorso tra Red Bull e Mercedes, quella di quest’anno tra gli austriaci e la Ferrari appare più sana, e questo può essere un motivo di simpatia di Toto Wolff nei confronti di Charles Leclerc. Sentite il team principal Mercedes sulla lotta mondiale: “Sarebbe un bene per lo sport se Leclerc potesse continuare la lotta al campionato - le sue parole a Nextgen Auto - Credo che Charles sia un pilota eccezionale, merita di vincere. Se dovessi scegliere un campione sceglierei proprio lui”. Intanto continua la battaglia politica sul porpoising. La Fia introdurrà da Spa nuovi controlli e regole per limitare il saltellamento per ragioni di sicurezza, ma il 60% dello schieramento è contrario. Di fatto solo i team di area Mercedes sostengono la scelta e i tedeschi puntano molto sul cambio regole per ritrovare competitività vista l’annata difficile. Ovviamente le prime a essere scontente sono Red Bull e Ferrari che sono state in grado di creare macchine veloci limitando il problema saltellamento a differenza di Mercedes. La battaglia politica sarà destina a proseguire.

Leggi anche - Gp Francia, Sainz: "Senza penalità avrei potuto vincere"