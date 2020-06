Milano, 6 giugno 2020 - "Sainz può diventare campione del mondo, Leclerc il pilota più forte di sempre". Se gli auspici di Mattia Binotto si tramutassero in realtà, per i tifosi della Ferrari si preannuncerebbero degli anni da sballo. Magari non si realizzeranno entrambe le ipotesi, ma il team principal del Cavallino Rampante è convinto di aver messo su una coppia in grado di riportare la Scuderia al top della Formula 1. "Abbiamo investito molto in Charles: speriamo che quest'anno sia dimostri ancora più forte e che in futuro la crescita continui - ha detto Binotto ai microfoni di Marca - Parliamo di un pilota che rappresenta una certezza per la Ferrari che verrà e a mio visto ha le carte in regola per diventare più forte nella storia della Formula 1".

Questo tuttavia non significa che Carlos Sainz ricoprirà il ruolo di comprimario e di semplice seconda guida, come peraltro ha ribadito lo spagnolo nei giorni scorsi. "È un ragazzo giovane e noi siamo una squadra giovane che sta cercando un lungo ciclo. Carlos è un gran lavoratore, intelligente e veloce, e soprattutto ha capito qual è lo spirito della Ferrari. Saremmo felici se gareggiasse ai massimi livelli, come Charles, e aiutasse la Ferrari a raggiungere l'obiettivo globale che è il titolo costruttori. Penso che il primo anno sarà più complicato, perché deve prima capire la macchina e conoscere la squadra, ecco perché non abbiamo firmato un contratto di un anno con lui, ma sono sicuro che è molto veloce: presto potrà diventare campione del mondo".

Traguardo che alla Ferrari non è riuscito a tagliare Sebastian Vettel. "La Scuderia lo adora come pilota e come persona, fa parte del nostro team, del nostro progetto per il 2020, quindi non è stata una decisione semplice quella di non rinnovare il contratto - ha concluso Binotto - Vettel è stata la nostra prima opzione, almeno fino alla pandemia, che ha cambiato molte cose. Sarebbe importante per lui trovare un buon posto il prossimo anno. Sento voci che lo vedono in Mercedes nel 2021: sarei molto felice per lui se dovessero trovare l'accordo".

Francesco Bocchini