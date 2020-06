Roma, 23 giugno 2020 – Facile guidare una Mercedes e vincere un Mondiale? Per Max Verstappen probabilmente sì. Il pilota olandese, intervistato dalla tv Ziggo Sport, ha affermato che circa il 60% dei piloti di Formula 1 potrebbe vincere il Mondiale sulla macchina tedesca, pur essendo Hamilton in questo momento il miglior pilota al mondo. Certo, il 60% non vuole dire tutti, ma una buona parte dello schieramento sarebbe in grado di portare a casa il titolo iridato grazie alla bontà della vettura Mercedes.

“Non tutti i 20 piloti possono vincere il Mondiale su Mercedes, ma il 60% sì – ha affermato Verstappen – Tra questi sicuramente anche Lando Norris. Hamilton comunque in questo momento è il migliore in circolazione. Il mio compagno Albon? Non risponderò a questa domanda”. Verstappen proverà però a rompere il dominio tedesco in questo campionato compresso, sfruttando anche due gran premi in fila su uno dei suoi circuiti preferiti, ovvero il Red Bull Ring che lo vide vincere l’anno scorso. L’olandese non si curerà però di alcuni piloti che il giornalista di Ziggo gli ha sottoposto come competitor non in grado di vincere su Mercedes, tra questi anche Giovinazzi, Gasly e Grosjean, con il giovane della Red Bull che ha confermato la teoria. Insomma, per Verstappen la Mercedes è forte ma non tutti la farebbero effettivamente trionfare…