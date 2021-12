Roma, 4 dicembre 2021 - Motori pronti a rombare per la pole del Gp dell'Arabia Saudita. In Formula 1 sono le ultime decisive gare per il mondiale piloti: tra i due contendenti Max Verstappen e Lewis Hamilton ci sono solo 8 punti di differenza. Nelle libere del venerdì il britannico della Mercedes si è dimostrato il più veloce, ma ovviamente le qualifiche e la gara potrebbero raccontare un altro film. Intanto la Ferrari tira un sospiro di sollievo: il brutto incidente che ha visto protagonista Charles Leclerc si è risolto senza conseguenze per il pilota. La monoposto ha subito danni alla carrozzeria, ma per fortuna sono rimasti intatti il telaio e la power unit, che quindi non dovranno essere sostituiti.

Gp dell'Arabia Saudita: gli orari

Clasiifiche: piloti - costruttori

Segui la diretta

Verstappen campione se... le combinazioni

Le combinazioni che potrebbero portare con una gara d'anticipo al titolo Verstappen sono diverse: l'olandese potrebbe essere incoronato domenica se aumentasse il suo vantaggio a 26 punti diventando così irraggiungibile per Hamilton nemmeno in caso di vittoria e giro veloce nell'ultimo appuntamento del mondiale ad Abu Dhabi, visto che sarebbe davanti a lui anche per numero di vittorie in questa stagione. Ecco dunque gli scenari che domenica renderebbero il pilota della Red Bull il nuovo campione del mondo: 1) vince, fa segnare il giro più veloce in gara e Hamilton non finisce tra i primi cinque. 2) vince senza registrare il giro più veloce e Hamilton non finisce tra i primi sei. 3) arriva secondo, segna il giro più veloce in gara ma Hamilton non arriva tra i primi nove. 4) arriva secondo con Hamilton che non prende punti.

Terze libere

Primo squillo per Max Verstappen: il pilota della Red Bull ha chiuso al comando in 1'28"100 le Libere 3. Alle sue spalle il rivale Lewis Hamilton (1'28"314), in difficoltà con le gomme rosse per il grip. Terzo tempo per la seconda Red Bull, quella del messicano Sergio Perez (1'28"629) che precede le due Alpha Tauri del giapponese Yuki Tsunoda (1'28"641) e del francese Pierre Gasly (1'28"715) e il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas (1'29"019). Settimo e ottavo posto per le due Ferrari, con il monegasco Charles Leclerc (1'29"101) davanti allo spagnolo Carlos Sainz (1'29"149).