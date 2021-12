Abu Dhabi, 12 dicembre 2021 - Finale thrilling per il Mondiale di F1. Il Gp di Abu Dhabi si chiude con un minuto e spiccioli senza respiro: Max Verstappen conquista il successo nel Gran Premio, ma soprattutto il suo primo titolo. Sfuma la possibilità per Lewis Hamilton di mettere in bacheca l'ottavo Mondiale e diventare il più vincente di sempre. Si decide tutto all'ultimo giro, dopo l'incidente di Latifi che fa entrare la safety car in pista. Max infila Lewis e tiene la testa per quel minuto che basta a entrare nella storia: è campione del mondo. Fino a quel momento Hamilton aveva fatto gara di testa dopo aver bruciato l'olandese - partito dalla pole - in partenza e aver rintuzzato un attacco dopo poche curve: Verstappen prova il sorpasso all'interno, il britannico deve allargare ed è costretto a tagliare la chicane, il che gli consente di recuperare la prima posizione. I giudici di gara non ravvisano gli estremi per aprire investigazioni. Dopo la prima sosta, al giro 22, gioco di squadra Red Bull con Perez che rallenta Hamilton per far recuperare il compagno di squadra. Resiste due giri: "Checo is a legend!", urla Verstappen via radio. Quando l'inglese se ne libera, l'olandese è ormai arrivato. Ma dal corpo a corpo esce alla grande Lewis che prende di nuovo il largo.

Verstappen le prova tutte per ricucire il margine, tra pit stop e cambi gomme al limite. Quando ormai solo un miracolo potrebbe sparigliare le carte ecco l'incidente di Latifi che a meno di sei giri dalla conclusione rende inevitabile la safety card in pista. È la (fortunosa a dire il vero) svolta: il distacco si annulla. In Mercedes volano le cuffie: Toto Wolff sceglie di restare in pista con una gomma usata.

Verstappen ora ha una sola opportunità, un solo giro, per superare Hamilton. La coglie senza esitazioni, sorprendendo l'esperto britannico. Il resto è storia. "Oh mio Dio, sì!!!", dice Max via radio, in lacrime, pochi istanti dopo aver tagliato il traguardo. Mai un olandese aveva centrato il titolo in Formula 1. Il team leader Christian Horner, anche lui piangendo, gli risponde "Sei il campione del mondo, siamo orgogliosi di te, te lo sei meritato ragazzo". Grande fair play da parte di Hamilton a fine gara: subito la stretta di mano con il rivale, poi parole da campione vero. "Congratulazioni a Max, sono fiero del mio team. Abbiamo dato tutto senza mai mollare, grazie a loro". Nessun accenno ai momenti cruciali della gara che, con decisioni diverse da parte dei giudici, avrebbero potuto decidere le sorti del Mondiale. Banalmente, gli steward avrebbero potuto far finire il Gran premio con la Safety car in pista. Così non è stato e tutto il mondo ha assistito a uno spettacolo difficilmente ripetibile. Euforico, ovviamente, Verstappen: "È una vittoria incredibile, c'ho provato per tutta la gara, ho avuto l'opportunità all'ultimo giro", dice. "Ho anche un crampo, è una follia tutto ciò, non so cosa dire. Ringrazio i ragazzi del team, lo meritano: mi è piaciuto lavorare con loro". E aggiunge: "Finalmente un pochino di fortuna anche per me, ringrazio anche Perez che ha guidato con il cuore". Quindi il messaggio d'amore per la Red Bull: "Il mio team sa che lo adoro, spero di restare qui per dieci o quindici anni, non ho motivo di cambiare".

Finisce quasi in secondo piano, al cospetto di questa sfida epica, il podio di Carlos Sainz che porta tra i primi tre la sua Ferrari per la quarta volta in stagione. Per la cronaca, la Mercedes conquista il Mondiale costruttori. Un successo amaro come non mai.

Il podio

Respect all round on the podium after an epic title race that will be remembered forever 🏆#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 @Max33Verstappen @LewisHamilton pic.twitter.com/EDgKox9AoJ — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Le qualifiche

Ieri Verstappen aveva messo a segno un giro strabiliante nelle qualifiche, da vedere il passo gara. Non ha corso il pilota della Haas Nikita Mazepin, positivo al test per il Covid-19. "Nikita è asintomatico e sta fisicamente bene, ma ora si autoisolerà e aderirà alle linee guida delle autorità sanitarie pubbliche competenti, con la sicurezza come priorità assoluta per tutte le parti interessate".

