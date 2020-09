Scarperia e San Piero (Firenze), 11 settembre 2020 - Appuntamento storico al Mugello Circuit, dove per la prima volta sbarca la Formula 1. Si chiama Gran Premio della Toscana Ferrari 1000 l'evento che porta la F1 in quello che è uno dei templi della MotoGp. Dopo aver toccato il fondo a Monza, la Ferrari prova a cercare un guizzo per riscattarsi in casa, nel circuito di proprietà dove sarà presente anche il pubblico in un weekend creato per celebrare il gran premio numero 1000 della scuderia di Maranello in F1. Si parte con la prima sessione di prove libere, in diretta dalle 11. Le libere 2 si disputeranno invece alle 15.

Dopo anni di indiscrezioni e corteggiamenti il Circus della quattro ruote è al Mugello. Un sogno per i tanti appassionati e la scuderia di Maranello che si tramuta in realtà grazie al Coronavirus che ha rivoluzionato il calendario permettendo l'inserimento del circuito toscano in occasione dei festeggiamenti della Ferrari che correrà con una nuova livrea amaranto per ricordare le sue origini. Una gara inedita, a cui per la prima volta in tempo di Covid saranno ammessi degli spettatori (3mila persone al giorno, divise fra le tre grandi tribune presenti), su un tracciato ricordato più per la MotoGp ed i trionfi di Valentino Rossi che per le corse delle auto, dove la Ferrari arriva in uno dei suoi momenti forse più duri della sua storia da punto di vista sportivo. Sia Charles Leclerc che Sebastian Vettel vengono da una serie di brutte figure, ultima quella andata in scena a Monza con un doppio ritiro. A far temere è soprattutto la mancanza di prestazione della SF1000 che non solo è incapace di competere con Mercedes e Red Bull ma non riesce a tenere testa nemmeno alle monoposto di seconda fascia come Renault, McLaren e Racing Point.

Classifica piloti - Costruttori

Calendario - Risultati

PROFONDO ROSSO, il blog di Leo Turrini

Firenze si tinge di rosso Ferrari

Sabato e domenica Firenze si tinge di rosso per celebrare i 1000 gran premi della Ferrari in Formula 1. Due giorni di festa per raccontare la storia della squadra corse e della casa automobilistica diventata in tutto il mondo simbolo dell'Italian style. Un programma che prevede non solo l'esposizione delle vetture più memorabili di 70 anni di Gp, ma anche uno spettacolo di video mapping con proiezioni sulla facciata di Palazzo Vecchio, performance a terra verticali. Sabato alle ore 21 è in programma uno show in piazza della Signoria con ingresso libero fino a un massimo di 500 posti nel rispetto delle distanze Covid-19. Domenica dalle 8 alle 20 è prevista l'esposizione delle auto e monoposto delle vittorie storiche: l'ingresso sarà libero ma a turni di 100 persone alla volta. Obbligatorio usare la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza. In piazza della Signoria non ci saranno solo le vetture iconiche della Rossa, ma anche quelle della gamma Ferrari del 2020.

Le caratteristiche del circuito

Il tracciato del Mugello è stato costruito nel 1972 ed è situato a Scarperia in Toscana. Di proprietà Ferrari, acquistato nel 1988, il Mugello è tappa fissa del Motomondiale e ha ospitato diverse categorie automobilistiche come Formula 3000, Formula 2, Fia Gt e Dtm ma per la prima volta sarà sede di un gran premio del Mondiale di Formula 1. Il tracciato è lungo 5.245 metri ed è composto da 15 curve, molto adatto alle moto – che hanno diversi punti per sorpassarsi – meno per la Formula 1 che probabilmente avrà come unica possibilità di sorpasso la curva 1 al termine del lungo rettifilo principale. Non ci sono ovviamente precedenti in Formula 1 e come metro di paragone si può prendere il tempo record effettuato da Marc Marquez in Moto gp nel giugno 2013 in 1’47”639.