Monza, 8 settembre 2019 - Tripudio Ferrari a Monza. Charles Leclerc vince il Gp d'Italia, 14esima tappa del Mondiale di Formula 1, bissando il primo successo stagionale in Belgio. Il ferrarista conduce una gara di testa, nella morsa delle due Mercedes che provano, prima con Hamilton e nel finale con Bottas, a rovinare la festa Ferrari nel Gran Premio di casa (rivivi qui la vittoria di Leclerc). Ma il monegasco rintuzza gli attacchi, nonostante un dritto da brividi in chicane a metà gara, e porta a casa il successo a Monza dopo nove anni e l'incredibile pole nelle qualifiche. Forza mentale e gara perfetta sotto pressione per Leclerc. "Un sogno vincere qui, davanti ai nostri tifosi", le sue prime parole. Secondo Bottas, davanti ad Hamilton che sale sul podio, ma perde la chance di giocarsi la vittoria andando a lungo alla prima curva negli ultimi giri. "Ho provato di tutto per superarlo, ma non c'è stato modo", dice il finlandese sul ferrarista. "Loro erano troppo veloci in rettilineo, non era la nostra giornata", conferma il britannico leader del Mondiale. Quarto Daniel Ricciardo, davanti a Hulkenberg. Domenica da dimenticare per Sebastian Vettel che chiude 13esimo per colpa di un testacoda al sesto giro (con penalità) che ne condiziona irrimediabilmente la corsa. In classifica piloti Hamilton, autore del giro più veloce, è in testa con 284 punti davanti al compagno di squadra Bottas a 221. Terzo Verstappen a 185, tallonato ora da Leclerc a quota 182, quinto Vettel a 169 punti. A fine gara la consueta invasione di pista da parte dei tifosi per il podio. Cori per Leclerc, qualche fischio per il piloti Mercedes.

L'ordine d'arrivo

LE VOCI DEI PROTAGONISTI - Euforico Charles Leclerc dopo la bandiera a scacchi. "Non sono mai stato così stanco, è stata una gara difficilissima", dice il monegasco che vuole parlare in italiano. Esulta tra la folla e i suoi meccanici per aver riportato la Ferrari a vincere qui dopo il successo di Alonso nel 2010. "Ci tenevo tanto per me, un sogno lo è stato già a Spa, vincere qua è dieci volte di più rispetto a Spa. Non ho parole".

"Congratulazioni a Leclerc e alla Ferrari - ammette sportivamente Lewis Hamilton, terzo alla fine -, ha avuto tantissima pressione ma era troppo veloce nel rettilineo e non potevo superarlo". Il Re Nero aggiunge: "Stare dietro alla Ferrari per tanti giri mi ha distrutto le gomme. Secondo e terzo è comunque un buon risultato, un bel bottino di punti per staccare la Ferrari nel costruttori". Infine per la lotta al sesto titolo iridato: "Cerco di fare del mio meglio gara dopo gara. Il mio vantaggio è sempre più corposo ma dovrà concentrarmi sulle prossime gare".

"Ho dato tutto ma non c'è stato modo di superare Leclerc", commenta il secondo di Monza, Valtteri Bottas. "La nostra è stata una buona strategia: abbiamo fatto un ottimo primo stint lungo che poi mi ha aperto delle opportunità alla fine", aggiunge. E ancora: "Negli ultimi giri ho avuto un bloccaggio e non sono riuscito a prendere Leclerc: ho dato tutto quello che avevo e ho utilizzato tutte le mappature possibili".

Piero Ferrari

"Leclerc a mio padre sarebbepiaciuto moltissimo", dice Piero Ferrari, figlio di Enzo, fondatore della scuderia di Maranello. "È stato bravissimo - commenta ai microfoni di Sky -, non poteva fare meglio. Noi avevamo un sacco di

pressione dai box ma lui sa come comportarsi. È bello vedere ungiovane che alla prima stagione in Ferrari riesce a vincere".

Da percorrere 53 giri

Charles Leclerc vince il Gp d'Italia davanti a Bottas ed Hamilton. Quarto Ricciardo, 14esimo Seb Vettel.

Giro 53 - Ultimo giro: Bottas a meno di un secondo da Leclerc

Giro 52 - Due giri al termine: Leclerc ha 1"2 su Bottas

LAP 51/53



Bottas brakes too late into Turn Two, allowing Leclerc to pull away#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/5hUpSMyVKC — Formula 1 (@F1) September 8, 2019

Giro 51 - Bottas lungo alla prima curva quando era a pochi decimi da Leclerc. Riscende a 1"5.

Giro 50 - Hamilton ai box per cambiare gomma e tentare il giro veloce: la lotta per il Gp è tra Leclerc e Bottas

Giro 49 - Bottas a 1"7 da Leclerc

Giro 48 - Lelclerc torna a respirare: Bottas è a 1"5

Giro 47 - Bottas a poco più di un secondo da Leclerc. Hamilton, terzo, sembra tagliato fuori

Giro 45 - Bottas a 1"5 da Leclerc con gomme più fresche rispetto al ferrarista.

Giro 44 - Bottas è a meno di due secondi da Leclerc. Hamilton, terzo, a 4"5 dal monegasco

Giro 41 - Hamilton lungo alla prima curva, per rientrare perde secondi e la posizione a vantaggio di Bottas che è ora a 2 secondi da Leclerc

LAP 42/53



Hamilton leaves the track at Turn One, allowing Bottas to pass into P2



But could that play into Mercedes' hands, as they chase down Leclerc? 🤔#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/ayb0lPSr8K — Formula 1 (@F1) September 8, 2019

LE VELOCITA'

SPEED TRAP 🚀



Vettel and Verstappen set the fastest speeds as they aim to move through the pack#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/NBOCXm6Wa3 — Formula 1 (@F1) September 8, 2019

Giro 39 - Leclerc e Hamilton attaccati, arriva anche Bottas che ha messo a segno il giro più veloce.

Giro 37 - Otto decimi tra Leclerc e Hamilton. Nessuna penalità per il monegasco

LAP 36/53



Leclerc locks up into Turn One under pressure from Hamilton, and misses the apex



He recovers back onto the track and stops the championship leader from overtaking on the outside#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/M5gNyit2Te — Formula 1 (@F1) September 8, 2019

Giro 35 - Leclerc dritto alla prima curva, taglia la chicane e rientra, restando davanti a Hamilton. Il monegasco è già sottoposto a warning: rischio penalità

Giro 34 - Leclerc resta in testa anche dopo i doppiaggi. Tra lui e Hamilton circa un secondo.

Giro 33 - Leclerc sta per doppiare Vettel, Hamilton sulle sue code

Giro 32 - Fuori pista Kvyat, costretto al ritiro. Virtual safety car che consente a Bottas di riagganciare Hamilton e Leclerc, con gomme fresche. Sale in sesta posizione Giovinazzi, Vettel naviga in 15esima.

LAP 31/53



The Virtual Safety Car returns as Kvyat suffers an engine problem shortly after leaving the pits



He becomes the second retirement, after Sainz#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/tENYyIGpYf — Formula 1 (@F1) September 8, 2019

Giro 28 - Pit stop er Bottas che rientra in quarta posizione a oltre otto secondi da Leclerc che è di nuovo in testa

Giro 26 - Leclerc supera Ricciardo ed è secondo, anche Hamiton passa l'australiano e torna alle spalle del monegasco che viaggia a 15 secondi da Bottas.

Giro 24 - Bandiera bianconera per Leclerc: come un cartellino giallo nel calcio. Alla prossima manovra dubbia sarà penalità

LAP 23/53



Leclerc and Hamilton overtake Hulkenberg



Hamilton then tries to overtake the Ferrari but runs out of room!



Leclerc is shown a black and white flag#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/QlkuOea7Cy — Formula 1 (@F1) September 8, 2019

Giro 23 - Hamilton attacca Leclerc che tiene la posizione. Il britannico costretto a uscire di pista. Nel frattempo, entrambi hanno superato Hulkenberg

Giro 21 - Leclerc ai box, rientra davanti a Hamilton, in quarta posizione. Gomme (e strategia) diverse per il monegasco rispetto al britannico che prova subito l'attaco. Nel frattempo, Bottas è in testa al Gran Premio.

Giro 20 - Hamilton ai box, nessun intoppo.

Giro 19 - Leclerc guida con 1"7 su Hamilton che a sua volta ha circa un secondo e mezzo su Bottas. Attesa per la prima sosta ai box

Giro 17 - Fuori i meccanici Mercedes che però rientrano dopo pochi secondi.

Giro 13 - Dieci secondi di penalità per Vettel a seguito del contatto con Stroll. Il box Ferrari al tedesco: "Piano B". Penalità anche per Stroll

Giro 12 - Leclerc guida con 1"3 su Hamilton che a sua volta ha 1"3 su Bottas. Ricciardo quarto a circa 13 secondi dal monegasco

LAP 11/53



Here's how the Top 10 has changed so far



Do Mercedes now have an opportunity to pile pressure on Leclerc, with Vettel down in P19?#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/RlBzVSSHpp — Formula 1 (@F1) September 8, 2019

Giro 9 - Vettel sotto investigazione per la manovra che ha portato al contatto con Stroll

Giro 7 - Vettel ai box per cambiare l'alettone anteriore. Riparte in ultima posizione

LAP 7/53



Vettel loses control at Turn Nine, and collides with Stroll as he returns



And then Stroll comes close to colliding with Gasly as he gets back on the track#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/zZCViHSN98 — Formula 1 (@F1) September 8, 2019

Giro 6 - Vettel perde il controllo in inserimento curva e va in testacoda: riparte in 11esima posizione Rientrando in pista, rischia di compromettere la gara di Stroll che sopraggiunge e deve andare sull'erba per non travolgere la Ferrari. C'è comunque un contatto tra le due vetture

Giro 3 - Albon supera Sainz che lo controsorpassa. Contatto tra i due: il pilota della Red Bull costretto ad andare sulla ghiaia, torna in pista ma perde diverse posizioni.

Giro 2 - Vettel ripassa Hulkenberg ed è quarto. Verstappen ai box per cambiare l'alettone anteriore.

LAP 3/53



Problems for Red Bull



Max Verstappen suffers damage to his front wing, and Alex Albon is forced wide into the gravel#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/WKE6I9COFn — Formula 1 (@F1) September 8, 2019

LIGHTS OUT!



The 2019 #ItalianGP is GO!



Follow all of the action with us online, including live commentary, timings and more >> https://t.co/LpbrMcOApM#F1 🇮🇹 pic.twitter.com/6OYxavcBvu — Formula 1 (@F1) September 8, 2019

Giro 1 - Buona partenza di Leclerc che conserva il comando davanti a Hamilton e Bottas. Vettel si fa infilare da Hulkenberg dopo poche curve.

- In corso il giro di formazione

Tutto pronto per la partenza, piloti sulla griglia. A brevissimo il warm up lap, quindi il semaforo spento. Sotto, una splendida veduta del circuito di Monza dalle Frecce Tricolori.

Formula 2

Terzo successo stagionale per il 23enne londinese Jack Aitken nella Sprint Race di Formula 2, decimo appuntamento stagionale di categoria. Alle sue spalle il connazionale Jordan King e il leader del campionato Nyck de Vries. Aitken ha lottato fino all'ultima tornata con Callum Ilott, del vivaio della Scuderia Ferrari, ritiratosi a seguito di un testacoda alla prima variante nel corso dell'ultimo giro. Il 23enne londinese sale in quarta posizione nella classifica di categoria alle spalle di Luca Ghiotto. Il portacolori veneto di ACI Sport, secondo al termine di una fantastica rimonta nella manche di ieri, è stato coinvolto in un contatto alla prima curva, dove ha danneggiato l'ala anteriore. Il pilota di Arzignano ha deciso di rimanere in pista e si è mantenuto nel gruppo di testa fino a quando un contatto con De Vries e Sette Camara, nel corso del quarto giro, l'ha relegato nelle retrovie.

