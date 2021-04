Imola, 18 aprile 2021 - Rischio gara bagnata a Imola 2021. Il Gp di Formula 1 (qui la diretta) potrebbe svolgersi sotto la pioggia, basta vedere le nuvole che, minacciose, coprono il circuito a pochi minuti dal semaforo verde. Una variabile, quella meteo, che potrebbe sparigliare le carte in tavola, rovesciando il solito copione che vede la Mercedes come lepre e la Red Bull guastafeste. Uno scenario che, già visto nelle prove libere, si riflette sulla griglia di partenza uscita dalle qualifiche: il campione del mondo di F1 Lewis Hamilton scatta in pole position (per la 99esima volta in carriera) dopo aver fatto segnare uno straordinario 1'14"411 sull'asciutto con gomme soft. In prima fila anche Sergio Perez che ha messo il muso davanti al compagno di squadra, Max Verstappen, terzo in seconda fila insieme alla sorprendente Ferrari di Charles Leclerc, quarto nelle prove ufficiali. Un risultato che fa quanto meno sperare i tifosi di Maranello, tristemente abituati negli ultimi tempi a posizioni di rincalzo. Solo in sesta fila, undicesimo crono, l'altra Rossa di Carlos Sainz. Orari: la gara comincia alle 15 (diretta Sky e Tv8) bandiera a scacchi presumbilmente tra le 16:30 e le 17. Le monoposto hanno abbandonato la pit lane per andarsi a schierare sulla griglia di partenza: quasi montano gomme 'full wet' in previsione di un Gran Premio, per lo meno nella parte iniziale, bagnato. Solo il tratto finale del tracciato appare, parzialmente, asciutto.

F1 Imola: la griglia di partenza

1/a fila: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) in 1:14.411 Sergio Perez (MEX/Red Bull-Honda)

2/a fila: Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) Charles Leclerc (MON/Ferrari)

3/a fila: Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes)

4/a fila: Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

5/a fila: Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

6/a fila: Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) George Russell (GBR/Williams-Mercedes)

7/a fila: Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)

8/a fila: Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari)

9/a fila: Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari)

10/a fila: Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) (ANSA)

Gp Imola 2021 live