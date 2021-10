Austin (Usa), 23 ottobre 2021 - E' il giorno delle qualifiche (sotto il testo segui la diretta) nel Gran Premio degli Stati Uniti 2021, 17esima prova del mondiale di Formula 1 in programma domenica sul circuito di Austin, in Texas. Tensione a mille tra i due aspiranti al titolo Mondiale, con Max Verstappen in vantaggio di sei lunghezze su Lewis Hamilton. L'olandese ieri, dopo un ruota a ruota con la Mercedes, ha dato dell'idiota nel team radio al suo rivale, e poi gli ha mostrato un dito medio.

Ultime libere

Sergio Perez è stato il più veloce anche nella terza e ultima sessione di prove libere. Il messicano ha spinto la sua Red Bull a chiudere un giro in 1'34"701. Seconda la Ferrari di Carlos Sainz, in ritardo di soli 0"104. Terzo Max Verstappen (+0"211). Valtteri Bottas su Mercedes è quinto, davanti al compagno Lewis Hamilton, solo sesto: al britannico è stato cancellato un giro veloce per track limits. L'altra Rossa di Charles Leclerc è nona. Alle 23 italiane le qualifiche e la lotta per la pole position.

Orari F1 Gp Usa 2021: diretta Sky e differita Tv8

Live

Libere del venerdì

Ieri le libere hanno premiato, nella seconda sessione, Sergio Perez su Red Bull con il tempo di 1'34"946, il migliore della giornata, davanti a Lando Norris (McLaren, +0"257) e Lewis Hamilton (Mercedes, +0"364). Alle spalle del campione del mondo in carica si è piazzato il compagno di scuderia Valtteri Bottas, mentre Max Verstappen ha fatto segnare soltanto ottavo tempo, posizionandosi tra le due Ferrari: Charles Leclerc settimo e Carlos Sainz nono.