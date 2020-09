Scarperia e San Piero (Firenze), 12 settembre 2020 - Secondo giorno storico per la Formula 1 al Mugello. Nel circuito alle porte di Firenze arriva il sabato delle qualifiche. Il Gran Premio della Toscana Ferrari 1000 è iniziato ieri con le prime due sessioni di prove libere. Al mattino erano arrivate buone notizie per la Ferrari, con il terzo tempo di Charles Leclerc. Un bel risultato ridimensionato dalla seconda sessione in cui il pilota monegasco non è andato oltre il decimo tempo, mentre Sebastian Vettel ha chiuso dodicesimo.

Davanti a tutti le Mercedes con Valtteri Bottas meglio di Lewis Hamilton. Il pilota finlandese ha chiuso al comando sia la prima che la seconda sessione di prove libere. Nelle FP2 Bottas ha girato in 1'16''989 seguito dal compagno Hamilton, staccato di due decimi. Terzo tempo per la Red Bull di Max Verstappen davanti all'altra Red Bull di Alexander Albon. Indietro entrambe le Ferrari con Leclerc a +1''411) e Vettel a +1''509: per il tedesco anche uno stop nel finale delle secondo libere.Nella terza sessione di prove libere 3 il miglior tempo è stato fatto registrare dal Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes ha preceduto Max Verstappen (Red Bull) e il compagno di squadra Leweis Hamilton. In casa Ferrari Charles Leclerc ha chiuso settimo, mentre Sebastian Vettel è diciottesimo.

Gp Toscana Ferrari 1000, le libere 3

Nel segno di Valtteri Bottas le terze prove libere. Il finlandese della Mercedes ha surclassato tutti con un gran tempo, 1:16.530, lasciandosi alle spalle Max Verstappen su Red Bull a 17 millesimi e il compagno di squadra e campione del mondo Lewis Hamilton, a 83. Settimo tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, staccato di quasi un secondo, lontanissimo, addirittura al diciottesimo posto, Sebastian Vettel, in ritardo di oltre un secondo e mezzo. Per l'italiano Antonio Giovinazzi 13° tempo, a 1''282 da Bottas.

Le caratteristiche del circuito

Il tracciato del Mugello è stato costruito nel 1972 ed è situato a Scarperia in Toscana. Di proprietà Ferrari, acquistato nel 1988, il Mugello è tappa fissa del Motomondiale e ha ospitato diverse categorie automobilistiche come Formula 3000, Formula 2, Fia Gt e Dtm ma per la prima volta sarà sede di un gran premio del Mondiale di Formula 1. Il tracciato è lungo 5.245 metri ed è composto da 15 curve, molto adatto alle moto – che hanno diversi punti per sorpassarsi – meno per la Formula 1 che probabilmente avrà come unica possibilità di sorpasso la curva 1 al termine del lungo rettifilo principale. Non ci sono ovviamente precedenti in Formula 1 e come metro di paragone si può prendere il tempo record effettuato da Marc Marquez in Moto gp nel giugno 2013 in 1’47”639.

