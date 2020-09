Monza, 6 settembre 2020 - La settima pole position a Monza di Lewis Hamilton ha contraddistinto il sabato delle qualifiche del Gran Premio d'Italia 2020 di Formula 1. Alle 15.10 si volta pagina, con la gara che vedrà di nuovo le Mercedes come favorite. Il pilota britannico ha agganciato la pole (record sul circuito di Monza) precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas. In seconda fila il prossimo ferrarista Carlos Sainz (McLaren) e il driver della Racing Point Sergio Perez. Decisamente attardate le due Ferrari. Qualifiche da incubo sia per Charles Leclerc che per Sebastian Vettel, che partiranno rispettivamente in settima e nona fila. Mai così male nella storia del cavallino di Maranello che, dopo il Gp di Spa e questo appuntamento in casa a Monza, vede già all'orizzonte l'appuntamento storico del Mugello, con il Gp Toscana - Ferrari 1000.

La griglia di partenza

1ª fila

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

2ª fila

3. Carlos Sainz (McLaren)

4. Sergio Perez (Racing Point)

3ª fila

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Lando Norris (McLaren)

4ª fila

7. Daniel Ricciardo (Renault)

8. Lance Stroll (Racing Point)

5ª fila

9. Alexander Albon (Red Bull)

10. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

6ª fila

11. Daniil Kvyat (Alpha Tauri)

12. Esteban Ocon (Renault)

7ª fila

13. Charles Leclerc (Ferrari)

14. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

8ª fila

15. Kevin Magnussen (Haas)

16. Romain Grosjean (Haas)

9ª fila

17. Sebastian Vettel (Ferrari)

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

10ª fila

19. George Russell (Williams)

20. Nicholas Latifi (Williams)

Il team di Formula 1 Renault cambia nome, dalla prossima stagione si chiamerà Alpine F1 Team. Il team perderà il colore giallo abbracciando il colore blu del marchio francese ma anche il colore che contraddistingue le vetture transalpine nel motorsport. L'ex campione del mondo Fernando Alonso, che ha vinto il titolo mondiale nel 2005 e nel 2006 con Renault, la prossima stagione tornerà in F1 con la scuderia al fianco di Esteban Ocon. La Renault, che resterà comunque presente in F1 come fornitore di motori, è entrata in Formula 1 come costruttore nel 1977.