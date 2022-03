F1 Gp Gedda, attacco ribelli yemeniti. Organizzatori: "Evento sicuro". Piloti: "Corriamo"

Gedda, 26 marzo 2022 - Il Gp dell'Arabia Saudita di F1 è sicuro, lo sostiene un comunicato ufficiale congiunto di Fia e Formula 1 che confermano come il programma a Gedda andrà avanti nonostante l'attacco dei ribelli yemeniti ieri a un impianto petrolifero Aramco a poco più di 20 Km dal circuito.

Orari del Gp a Jeddah. Dove vederlo su Tv8 e Sky

I piloti hanno discusso con i team manager, e con i vertici di F1 e federazione, e hanno raggiunto un accordo: si va avanti. "Formula 1 e Fia - si legge nel comunicato - possono confermare che in seguito alle discussioni tenutesi alla presenza di tutti i team e i piloti, il Gran Premio dell'Arabia Saudita 2022 andrà avanti come da programma. In seguito al noto incidente che è avvenuto a Gedda venerdì, ci sono state approfondite discussioni tra tutte le figure coinvolte, le autorità governative saudite e le agenzie di sicurezza che hanno garantito complete e dettagliate assicurazioni in merito alla sicurezza dell'evento. È stato infine trovato un accordo tra tutte le entità coinvolte di mantenere un chiaro e aperto dialogo per tutta la durata dell'evento e per il futuro".

Il rappresentante britannico del sindacato dei piloti George Russell ha assicurato: "correremo". E Sergio Perez della Red Bull ha scritto su Twitter: "Siamo pronti e totalmente concentrati sulle qualifiche".

Ieri nelle prime due sessioni di prove libere Charles Leclerc è stato il più veloce con la sua Ferrari. Dietro di lui c’è il campione del mondo in carica Max Verstappen, a 140 millesimi con la sua Red Bull. Completa il podio lo spagnolo Carlos Sainz.

Gp Bahrain: la Ferrari domina. Leclerc show, poi Sainz

Charles Leclerc e Max Verstappen, il duello che non finisce mai