Roma, 11 novembre 2018 - E' il giorno del Gp del Brasile di Formula 1 a Interlagos (diretta dalle 18.10), ventesimo appuntamento del mondiale. La Ferrari è a caccia di punti per il titolo costruttori, ma la situazione è piuttosto complicata. Intanto non mancano le polemiche per le qualifiche del sabato, con Hamilton graziato dopo una manovra pericolosa e Vettel multato per non aver spento il motore al peso. La gara: in programma 71 giri, pari a 305,879 km.

F1 Gp del Brasile 2018, orari tv (diretta Sky e Tv8)

Il Gp del Brasile in diretta

Giro 19 - Bottas ai box per cambio gomme. Rientra nono

Giro 18 - Segni sulle gomme di Hamilton

Giro 16 - Alonso ai box cambio gomme

Giro 16 - Situazione: Hamilton, Verstappen, Bottas, Raikkonen, Vettel, Ricciardo, Leclerc, Grosjean, Magnussen e Gasly

Giro 11 - Lotta per il terzo posto tra Bottas, Raikkonen, Vettel e Ricciardo

Giro 10 - Verstappen supera anche Bottas

Giro 4 - Verstappen vola: supera anche Vettel ed è terzo. Raikkonen supera il compagno di squadra

Giro 2 - Verstappen super Raikkonen: è quarto

Giro 1 - Hamilton in testa, Bottas super Vettel

Prima della gara

Questa la griglia di partenza:

1a fila 1. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes 1'07"281 alla media di 230,561 km/h 2. Sebastian Vettel (Ger) Ferrari 1'07"374

2a fila 3. Valtteri Bottas (Fin) Mercedes 1'07"441 4. Kimi Raikkonen (Fin) Ferrari 1'07"456

3a fila 5. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1'07"778 6. Marcus Ericsson (Swe) Sauber 1'08"296

4a fila 7. Charles Leclerc (Mon) Sauber 1'08"492 8. Romain Grosjean (Fra) Haas 1'08"517

5a fila 9. Pierre Gasly (Fra) Toro Rosso 1'09"029 10. Kevin Magnussen (Den) Haas 1'08"659

6a fila 11. Daniel Ricciardo* (Aus) Red Bull 1'07"780 12. Sergio Perez (Mex) Force India 1'08"741

7a fila 13. Nico Hulkenberg (Ger) Renault 1'08"834 14. Sergey Sirotkin (Rus) Williams 1'10"381

8a fila 15. Carlos Sainz (Esp) Renault 1'09"269 16. Brendon Hartley (Nze) Toro Rosso 1'09"280

9a fila 17. Fernando Alonso (Esp) McLaren 1'09"402 18. Esteban Ocon* (Fra) Force India 1'08"770

10a fila 19. Lance Stroll (Can) Williams 1'09"441 20. Stoffel Vandoorne (Bel) McLaren 1'09"601

(*) = penalizzato di 5 posizioni

IL PUNTO - di Leo Turrini

Il brutto della Formula Uno. Due pesi (anche in senso letterale, come spiegherò) e due misure. Quasi uno sberleffo alla bellezza dell’automobilismo, comunque sublimata dal duello intensissimo tra Lewis Hamilton e Seb Vettel. La faccio breve. Durante le qualifiche, il Re Nero della Mercedes è riuscito nella doppia impresa di rallentare la Ferrari di Raikkonen e di buttare fuori pista la Williams di Sirotkin. Per molto meno (una incomprensione con la Renault di Sainz), beh, in Austria il povero Vettel era stato penalizzato sulla griglia di partenza. In un momento decisivo del campionato... Ebbene, ieri in Brasile i commissari di gara hanno incredibilmente chiuso gli occhi. Appellandosi a sofismi interpretativi, hanno ritenuto di non dover prendere provvedimenti a carico del campione del mondo.

Ma qui bisogna intendersi. Io mi guardo bene dal mettere in discussione il talento enorme di Lewis Hamilton, confermato tra l’altro proprio ieri ad Interlagos, dove per un niente ha negato là pole al rivale vestito di rosso. In compenso, le regole debbono essere uguali per tutti. È strano che Jean Todt, il presidente della federazione internazionale, non si renda conto di quanto diffusa sia l’impressione che le norme siano applicate sulla base della... identità del trasgressore. Di sicuro da Maranello l’amministratore delegato del Cavallino Camilleri avrà modo di riflettere sulla disparità di trattamento...

Si prenda anche la faccenda dei fori sui cerchi della Mercedes: ci sono ancora, sono stati però chiusi a scanso di equivoci e di possibili reclami, lasciatemi affermare che sarebbe servita più trasparenza. E mi fermo qua. Anzi, no. È ridicolo che i commissari del Gran Premio del Brasile, dopo aver graziato Hamilton, abbiano messo sotto accusa... Vettel, reo di non aver spento subito il motore quando la sua Ferrari era stata richiamata al controllo bilancia e per questo poi multato di 25.000 dollari. Un episodio senza alcuna minaccia alla incolumità di chicchessia. Vabbè, meglio parlare della pista. Il confronto tra i grandi della velocità è tiratissimo. Hamilton ha firmato la pole numero 100 della Mercedes con un numero dei suoi, ma Vettel è vicinissimo. Più o meno stesso equilibrio tra gli scudieri Bottas e Raikkonen. La dinamica della gara potrebbe essere molto condizionata dalla diversa scelta di gomme effettuata dai due top team. Mercedes è andata sul morbido, Ferrari sul duro: a occhio, la Rossa ha un bonus, nella sfida che potrebbe tenere aperto il mondiale riservato ai costruttori.

