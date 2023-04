F1, Gp Baku. Le pagelle di Leo Turrini

Roma, 30 maggio 2023 - Sergio Perez conquista il weekend del Gran Premio dell'Azerbaijan. Il messicano, dopo il trionfo di ieri nella Sprint Race, si aggiudica anche la corsa della domenica. Ed è anche la 25esima doppietta nella storia Red Bull, con Max Verstappen che ha chiuso secondo. Terzo posto per la Ferrari ritrovata di Charles Leclerc, primo podio stagionale. Quarto Alonso davanti a Sainz.

Pagelle

10 PEREZ

È il re dei circuiti cittadini. La safety lo aiuta un po’ ma il messicano fa tutto alla grande e in classifica si avvicina al compagno di squadra. Chissà…

9 LECLERC

Due pole e un podio, il primo nella stagione. Guida da campione ma il divario generato dal degrado delle gomme gli impedisce di lottare ad armi pari con le Red Bull.

8 ALONSO

Stavolta non si piazza tra i primi tre ma il sorpasso su Sainz è la zampata del vecchio leone. Ha ancora una gran voglia di dare spettacolo, lo zio spagnolo.

7 HAMILTON

Chiaramente non a disposizione una Mercedes da titolo ma non si arrende, combatte con il piglio del ragazzino e qualche punto lo porta a casa.

7 VERSTAPPEN

Le circostanze non lo aiutano e lui si adatta al rango di valletto nei confronti di Perez. Resta leader del campionato ma a Baku ha perso il duello con il collega messicano.

6 SAINZ

Non gli piace la macchina e vien da capirlo. Ma tra le due qualifiche e le due gare la differenza di rendimento nei confronti del compagno Leclerc è stata troppo netta.

6 DOMENICALI

A Baku è stato introdotto il nuovo format del week end, fortemente voluto dal capo italiano della F1. Ha ragione a cercare l’innovazione, ma occhio a non buttare via la tradizione.

5 RUSSELL

Firma in extremis il giro più veloce ma non è mai stato protagonista, se non per la zuffa del sabato con l’irascibile Verstappen. Un po’ poco, per uno che vuol mandare in pensione Hamilton.

2 DE VRIES

Perez gli deve una cena. È il suo incidente a innescare l’ingresso della safety car, rivelatasi poi fatale per le ambizioni di Verstappen. È un pilota da rivedere.

0 BOTTAS

Ormai fa notizia per i servizi fotografici senza abiti. Con la tuta del pilota deve invece avere perso confidenza. Forse sta semplicemente aspettando la meritata (?) pensione.