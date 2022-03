F1 Gp Bahrain 2022: le pagelle di Leo Turrini

L'esultanza di Leclerc dopo la vittoria in Bahrain (Ansa)

Bahrain., 20 marzo 2022 - Trionfo della Ferrari al Gp Bahrain, prima gara del mondiale 2022 di Formula 1. Ecco le pagelle con i promossi e i bocciati della gara.

Leclerc: 10

Semplicemente straordinario. Vince la gara almeno quattro volte: al via, andando in fuga, resistendo a Verstappen e gestendo alla grande la safety car. Un Fenomeno, con la maiuscola.

Binotto: 10

Criticatissimo per anni, aveva rimandato tutti alla prima corsa del 2022. Il risultato parla per lui ma c’è qualcosa oltre macchina e piloti: la gestione ai box e’ stata perfetta. Tanto di cappello.

Sainz: 9

Completa la festa con una prova di grande solidità. Meno veloce di Leclerc, non alza mai il piede e il crollo della Red Bull di Verstappen gli offre su un piatto d’argento la seconda piazza.

Verstappen: 8

Ci prova fin quasi alla fine, poi un guasto elettrico lo lascia a piedi. Cattivissimo nel duello con Leclerc: l’etichetta di campione del mondo non gli ha tolto la tradizionale ferocia agonistica.

Hamilton: 7

Fortunatissimo. Non ha la macchina per inseguire il successo e si adatta alla situazione. In pratica fa il taxista e alla fine il crollo dei Bibitari gli regala un podio insperato.

Magnussen: 7

Sorpresa delle sorprese! La guerra in Ucraina gli regala in extremis il posto che era del russo Mazepin sulla Haas e lui con la vettura motorizzata Ferrari ottiene un incredibile quinto posto.

Russell:6

Al debutto sulla Mercedes sembra quasi intimidito. Il confronto diretto con Hamilton un poco lo ammoscia, comunque fa lo scudiero e si piglia i punti del quarto posto.

Ocon: 6

La Alpine Renault non è competitiva e si vede ma le circostanze aiutano il giovanotto ad aggiudicarsi il duello con il veterano del Circo a quattro ruote, l’immarcescibile Fermando Alonso.

Bottas: 6

In partenza sta accanto ad Hamilton ma combina un pasticcio assurdo. Poi però si riscatta con una rimonta che proietta addirittura l’Alfa Romeo a ridosso del podio. Forse è pronto per una nuova avventura.

Norris: 5

Emblema della disfatta McLaren. Era attesissimo e invece lui come il compagno Ricciardo non ha combinato nulla di buono. Forse c’entra qualcosa anche il motore, non irresistibile, della Mercedes?