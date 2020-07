Spielberg (Austria), 5 luglio 2020 - Primo appuntamento con il mondiale di Formula 1: alle 15.10 scatta il Gran Premio d'Austria con Valtteri Bottas in pole position. Il pilota della Mercedes nelle qualifiche ha preceduto il compagno di squadra sei volte campione del mondo Lewis Hamilton. In seconda fila Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren). Weekend da dimenticare per il momento per le Ferrari. Charles Leclerc partirà dalla quarta fila con il settimo tempo; addirittura undicesimo Sebastian Vettel.

Il calendario della F1

La griglia di partenza

1a fila

1. Valtteri Bottas (Fin) Mercedes in 1'02'939

2. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes 1'02"951

2a fila

3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1'03"477

4. Lando Norris (Gbr) McLaren 1'03"626

3a fila

5. Alexander Albon (Tha) Red Bull 1'03"868

6. Sergio Perez (Mex) Racing Point 1'03"868

4a fila

7. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1'03"923

8. Carlos Sainz (Esp) McLaren 1'03"971

5a fila

9. Lance Stroll (Can) Racing Point 1'04"029

10. Daniel Ricciardo (Aus) Renault 1'04"239

6a fila

11. Sebastian Vettel (Ger) Ferrari 1'04"206

12. Pierre Gasly (Fra) Alpha Tauri 1'04"305

7a fila

13. Daniil Kvyat (Rus) Alpha Tauri 1'04"431

14. Esteban Ocon (Fra) Renault 1'04"643

8a fila

15. Romain Grosjean (Fra) Haas 1'04"691

16. Kevin Magnussen (Den) Haas 1'05"164

9a fila

17. George Russell (Gbr) Williams 1'05"167

18. Antonio Giovinazzi (Ita) Alfa Romeo 1'05"175

10a fila

19. Kimi Raikkonen (Fin) Alfa Romeo 1'05"224

20. Nicholas Latifi (Can) Williams 1'05"757