F1 Gp Australia 2023. Verstappen in pole, ma attenzione alle Mercedes. La gara in diretta

Melbourne (Australia), 2 aprile 2023 - Nel Gp di Australia di Formula 1 Max Verstappen parte dalla pole, ma il terzo appuntamento della stagione non sarà il preannunciato derby della Red Bull già visto. Infatti con Sergio Perez rilegato in ultima piazza per un pasticcio in Q1, l'olandese al suo fianco si ritrova lo scomodo George Russell, straordinario con la sua Mercedes. In seconda fila c'è Lewis Hamilton, spalla a spalla con Fernando Alonso su Aston Martin. In terza fila la prima delle Ferrari, quella di Carlos Sainz, con Lance Stroll, sull'altra Aston Martin. Charles Leclerc è subito dietro al compagno, settima piazza in quarta fila, assieme ad Alexander Albon su Williams.

Verstappen in pole position. La griglia di partenza

La griglia di partenza

Questa la griglia di partenza del Gp di Australia di Formula 1.

Prima fila

1. Max Verstappen (Ola, Red Bull)

2. George Russell (Ing, Mercedes)

Seconda fila

3. Lewis Hamilton (Ing, Mercedes)

4. Fernando Alonso (Spa, Aston Martin)

Terza fila

5. Carlos Sainz (Spa, Ferrari)

6. Lance Stroll (Can, Aston Martin)

Quarta fila

7. Charles Leclerc (Mon, Ferrari)

8. Alexander Albon (Tai, Williams)

Quinta fila

9. Pierre Gasly (Fra, Alpine)

10. Nico Hulkenberg (Ger, Haas)

Sesta fila

11. Esteban Ocon (Fra, Alpine)

12. Yuki Tsunoda (Gia, AlphaTauri)

Settima fila

13. Lando Norris (Ing, McLaren)

14. Kevin Magnussen (Dan, Haas)

Ottava fila

15. Nyck De Vries (Ola, AlphaTauri)

16. Oscar Piastri (Aus, McLaren)

Nona fila

17. Guanyu Zhou (Cin, Alfa Romeo)

18. Logan Sargeant (Usa, Williams)

Decima fila

19. Valtteri Bottas (Fin, Alfa Romeo)

20. Sergio Perez (Mes, Red Bull)*

*Perez (uscito nel Q1 senza tempo e costretto a partire ultimo),