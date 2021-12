Abu Dhabi, 10 dicembre 2021 - Ultima e decisiva sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton al Gp di Abu Dhabi, che vale il titolo mondiale piloti 2021 di Formula 1. Oggi il primo atto sul circuito di Yas Marina.

Libere 2

Lewis Hamilton su Mercedes risponde a Verstappen con il tempo di 1'23"691, prendendosi la seconda sessione di prove libere. Secondo Esteban Ocon su Alphine(1'24"034), terza l'altra Mercedes guidata dal finlandese Valtteri Bottas (1'24"083). Quarto il pilota olandese della Red Bull (1'24"332), seguito dal compagno di squadra Sergio Perez (1'24"400). La Ferrari di Charles Leclerc è ottava (1'24"557), mentre la Rossa di Carlos Sainz è nona (1'24"844).

Libere 1

Nell eprime libere Verstappen è stato il più veloce: la sua Red Bull ha ottenuto il miglior giro con il tempo di 1.25.009. Alle sue spalle le Mercedes di Valtteri Bottas (+0.196) e Hamilton (+0.346), poi il compagno di scuderia Sergio Perez (+0.354). Il quinto tempo è stato realizzato da Yuki Tsunoda su Alpha Tauri (+0.369), a seguire Fernando Alonso su Alpine (+0.616) e Pierre Gasly su Alpha Tauri (+0.813).

In ottava e nona posizione le Ferrari di Charles Leclerc (+0.837) e Carlos Sainz (+0.877). Sebastian Vettel su Aston Martin (+0.998) chiude la top 10. In casa Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi (14°) celebra con una dedica sul suo casco ("Thanks Kimi") l'ultima gara in carriera del compagno di scuderia Raikkonen (13°), campione nel mondo nel 2007 con la Ferrari. Libere 2 alle 14.

