Interlagos, 16 novembre 2019 - E' di Max Vestappen la penultima pole position della stagione, oggi a Interlagos. L'olandese della Red Bull ha segnato il tempo di 1'07"508, e partirà in prima fila con a fianco Sebastian Vettel con la Ferrari (+0"123). In seconda fila le Mercedes con Lewis Hamilton (+0"191) e il compagno di squadra Valtteri Bottas (+0"366). Charles Leclerc, quarto nei tempi di qualifica (+0"220), dovrà scontare una penalità di dieci posizioni in griglia e partirà con la sua Ferrari 14esimo.

Nelle terze libere Hamilton aveva fatto segnare il miglior tempo davanti a Verstappen e alle Ferrari (terzo Leclerc, quarto Vettel).

Orari tv del Gp Brasile 2019 (diretta Sky e differita Tv8)

F1, rivivi le qualifiche

Momenti Clou

Verstappen in pole position, secondo Vettel e terzo Hamilton. Quarto Leclerc

Q3, caccia al tempo

🚦 Q3 GREEN LIGHT! 🚦



Strap in, the shootout for pole is ON! 🙌#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/ID2m0eYWAp — Formula 1 (@F1) 16 novembre 2019

Q2: Verstappen ancora il più veloce in 1'07"503. Secondo Charles Leclerc (+0"385). Terzo Vettel (+"0547) davanti a Hamilton (+0"585).

Q2, eliminati: Norris, Ricciardo, Giovinazzi, Perez e Hulkenberg.

BREAKING: ELIMINATED, Q2



11 NOR

12 RIC

13 GIO

14 HUL

15 PER 📸#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/2CLYTiA78i — Formula 1 (@F1) 16 novembre 2019

Q2, monoposto in pista

Q1: Verstappen il più veloce (1'08"242), seguito da Leclerc (+0"254) e Albion (+0"261). Poi Bottas (+0"303), Vettel (+0"314) e Hamilton (+0"372).

Q1, eliminati: Kvyat, Stroll, Russell, Kubica e Sainz

BREAKING: ELIMINATED, Q1



16 KVY

17 STR

18 RUS

19 KUB

20 SAI (no time)#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/w9U6fbcM2q — Formula 1 (@F1) 16 novembre 2019

Q1, partiti

🚦 Q1 GREEN LIGHT 🚦



Qualifying is go with Robert Kubica!



Follow live text commentary and timings >> https://t.co/MddmLh2Nm7#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/RXSIajEmOv — Formula 1 (@F1) 16 novembre 2019

Dry and warm conditions 🌤️



Qualifying gets under way in 🔟 minutes...#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/cdcaeQcx3V — Formula 1 (@F1) 16 novembre 2019

Guerra dell'olio, sulle power unit interviene la Fia

di LEO TURRINI

La Ferrari balla samba, per ora. Primo Vettel e secondo Leclerc nelle prove libere del Gran Premio del Brasile, disputate su una pista umida e caratterizzate da spettacolari uscite di pista di Albon con la Toro Rosso e di Kubica con la Williams. Vettel ha firmato il miglior tempo, in 1’09’’217, precedendo il compagno di scuderia Charles Leclerc, che ha girato in 1’09’’238. Alle spalle delle due ‘rosse’ di Maranello, la Red Bull dell’olandese Max Verstappen, con il tempo di 1’09’’351, al quarto e quinto posto le due Mercedes del finlandese Valtteri Bottas (1’09’’373) e del fresco campione del mondo Lewis Hamilton (1’09’’440). Alla odierna caccia alla pole una delle due Rosse potrà però partecipare soltanto a titolo...virtuale.

Infatti sulla monoposto di Leclerc è stato installato un nuovo motore e da regolamento Carletto sarà penalizzato di dieci posizioni sulla griglia di partenza. Nella migliore delle ipotesi, cioè se stasera ottenesse il miglior tempo, il Principe di Monaco domani scatterebbe dalla undicesima piazza. Francamente, una bella fregatura!

Intanto, mentre Vettel si prepara a sfidare da solo la tenaglia Mercedes, dietro le quinte continua la battaglia sulle interpretazioni regolamentari. Gli ispettori della federazione internazionale hanno dato il loro okay ad una soluzione adottata dalla Mercedes: una “breccia termica” realizzata nell’area delle sospensioni. La Fia ha inoltre ribadito un divieto: non si può “bruciare” olio per favorire le prestazioni della power unit. La Ferrari, in questo caso al centro dei sospetti alimentati da Red Bull e Mercedes, sostiene di non avere nulla da temere mentre le polemiche sotterranee continuano.



Classifica piloti



Classifica costruttori



Calendario - Risultati

