Roma, 13 giugno 2020 - Valtteri Bottas prova a tenersi stretto il sedile della Mercedes. Sul finlandese aleggia lo spettro di Sebastian Vettel che lascerà nel 2021 la Ferrari, ma anche quello del giovane George Russell, ora in Williams. Il compagno di squadra di Lewis Hamilton è però convinto che la Mercedes non prenderà Vettel, o almeno questo è quello che il team gli avrebbe assicurato. Ogni anno per Bottas si gioca la partita del rinnovo contrattuale e il finlandese sembra sempre in procinto di essere sostituito ma fino a qui è stato confermato e, probabilmente, rappresenta il compagno ideale per il sei volte campione del mondo.

"C'è sempre stata molta onestà con il team sui contratti - ha affermato Bottas a Sky Sports, come riportato da Motorsport.com - Sul futuro non sono preoccupato perché mi hanno assicurato che non stanno prendendo in considerazione Vettel, ma sul mio rinnovo ogni anno è sempre la stessa storia. Si parla molto, ci sono chiacchiere e ad ogni gp salta sempre fuori un potenziale sostituto. Un po' mi viene da ridere perché poi non è mai successo nulla e io non sento particolari pressioni".