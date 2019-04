Baku, 26 aprile 2019 - La Ferrari ci riprova. A Baku, nel Gp dell'Azerbaigian, le rosse cercheranno di fermare lo strapotere delle Mercedes che finora hanno piazzato ben tre doppiette (1° e 2° posto) in altrettanti gran premi. Oggi ci sono le prime sessioni di prove libere, un banco di prova importante per capire se gli equilibri fra le due scuderie sono mutati o meno. "E' semplice, se vinci ogni gara vinci il campionato, quello è il modo più semplice per raggiungere l'obiettivo. Chiaramente nelle prime tre gare non è stato raggiunto però speriamo di poter rimediare nelle prossime 18, questo renderebbe la nostra vita e i nostri calcoli molto più semplici", dice Sebastian Vettel senza nascondere la voglia di riscatto. "Questa è una pista diversa rispetto alle altre, ma se migliori la macchina va meglio in qualsiasi circuito", aggiunge per spiegare gli aggiornamenti che Maranello ha apportato alla monoposto. C'eravamo posti l'obiettivo di arrivare con pezzi nuovi, lo scopo è quello di rendere la macchina più veloce, in qualunque circuito. Speriamo di poter trovare gli stessi risultati in pista che abbiamo rilevato in galleria del vento, sperando che i numeri coincidano per poi capire quanto riusciremo a progredire".

A gettare benzina sul fuoco e ad accendere di più gli animi ci pensa Lewis Hamilton, che parla di un "Leclerc depotenziato" per ordini di scuderia. Poi rilancia: "Non so se siamo superiori, se andiamo a vedere in una gara in termini di passo ci hanno spazzato via e poi sono stati sfortunati per affidabilità - dice il britannico -. Nella prima gara non so invece cosa hanno fatto. Noi abbiamo fatto tre doppiette, questo dimostra la forza del pacchetto nel suo complesso: non solo la macchina, anche i piloti". "Abbiamo fatto tre ottime gare senza commettere alcun errore, anche lo staff al box ha lavorato benissimo. Siamo quasi a un livello di perfezione e questo ci mette avanti rispetto a loro", aggiunge il campione del mondo.

Resta invece con i piedi per terra Valtteri Bottas. "Queste vittorie e doppiette non sono state ottenute tutte facilmente", dice il finlandese assicurando che la Mercedes "non si sente invincibile". Mentre Leclerc si mostra ottimista. "Adoro tutti i circuiti cittadini, ma devo dire che questo mi ha sempre sorriso sia in Formula 2 che in Formula 1 dove l'anno scorso ho ottenuto i miei primi punti", spiega il ferrarista che si aspetta di essere competitivo e che vuole puntare al massimo risultato.

