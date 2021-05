Roma, 7 maggio 2021 - Fiorentina e Lazio si affronteranno nell'anticipo serale del sabato di Serie A, con punti pesantissimi da entrambi i lati. I viola di Iachini devono certificare ancora la propria salvezza e con un orecchio a quanto accadrà sugli altri campi dovranno cercare di sfatare la maledizione Lazio, una delle squadre che più volte è passata dal Franchi portandosi a casa il bottino pieno. La Lazio di Simone Inzaghi invece non molla la corsa Champions League e forte anche del calendario con un impegno in più da qui a fine campionato, prova a insidiare le proprie rivali per prendersi nella volata un posto nelle prime quattro posizioni.

Le probabili formazioni

La Fiorentina si schiera senza grosse novità: Martinez Quarta sarà ancora escluso nonostante le difficoltà riscontrate da Pezzella in questa stagione, mentre per giocare a destra Venuti è favorito su Malcuit, acquisto di gennaio che fin qui non ha lasciato il segno. Biraghi certo del posto a sinistra anche per via dell'assenza di Igor, mentre a centrocampo Bonaventura è favorito su Castrovilli in un reparto che non rinuncia più a Pulgar come regista per far giocare Amrabat mezzala.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

La Lazio ritrova Acerbi in difesa dopo la squalifica e Inzaghi lo schiera immediatamente al centro del reparto affiancato da Marusic e Radu. Sulla sinistra anche in virtù dell'assenza di Fares ci sarà Lulic, mentre per il resto di fatto sarà tutta formazione tipo, con Correa come spalla di Immobile e il classico terzetto a centrocampo.



LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

Dove vederla in tv

Fiorentina-Lazio sarà disponibile su Dazn a partire dalle ore 20.45: la gara sarà visibile su smartphone, tablet e pc sull'app di Dazn e sul canale 209 di Sky.

