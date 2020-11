Il numero 1 al mondo Novak Djokovic (nella foto) approda alle semifinali delle Apt Fnals, in corso a Londra, battendo 6-3, 7-6 il tedesco Alexander Zverev nel penultimo incontro del girone ‘Tokyo 1970’. Il serbo, che punta a eguagliare il record di Roger Federer di sei trionfi nell’ultimo appuntamento della stagione, se la vedrà oggi in semifinale con l’austriaco Dominic Thiem, il quale ha chiuso al primo posto il girone ‘Londra 2020’.

L’ultima partita della fase a gironi, ormai ininfluente, si è giocata ieri sera tra il russo Daniil Medvedev, già vincitore del girone ‘Tokyo 1970’ e che oggi in semifinale affronterà Rafa Nadal, e l’argentino Diego Schwartzman. Come sempre, piuttosto impronosticabile l’esito delle semifinali in un torneo che mette di fronte i migliori. Ma questa potrebbe essere anche la volta buona per Nadal, che pure sul veloce non è dominante quanto sulla terra: a Londra ha mostrato di poter vincere.