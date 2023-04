Fiducia Inzaghi, il pari di Coppa per la svolta

di Mattia Todisco

La Juventus come una miccia. La scossa che riaccende gli animi, dopo un periodo fortemente negativo. Lo scorso anno accadde così. Tornati dall’ultima sosta per le nazionali, vincendo un derby d’Italia giocato quasi interamente nella propria metà campo grazie a un rigore di Calhanoglu, i nerazzurri si lasciarono alle spalle un periodo fatto di sette punti in sette gare e ripresero a macinare punti, vincendo la Coppa Italia e mancando lo scudetto solo per la sconfitta nel recupero di Bologna. Quella di martedìin Coppa Italia è stata vissuta come una vittoria, pur essendo un pari. Gli animi erano caldi nel finale sia per l’importanza della sfida in sé che per il momento negativo dal quale il gruppo vuole uscire. Lo scontro con la Juve è sui 180’ e non sui 90’, trattandosi di una semifinale di Coppa Italia. L’1-1 permetterà di giocarsi le proprie chance qualificazione davanti al pubblico di casa dopo essere usciti indenni, ringraziando un’ingenuità di Bremer, dallo Stadium. L’analisi di Inzaghi nel post-partita è andata oltre l’episodio e per certi aspetti può essere positiva. La squadra veniva da tre sconfitte di fila in campionato, più il pari di Oporto in Champions. Ha attraversato critiche feroci rivolte a tutti i tesserati, dai giocatori al tecnico fino ai dirigenti. Come ha detto l’a.d. Beppe Marotta, tutti sono in discussione, particolarmente se davvero non si dovesse centrare l’obiettivo dei primi quattro posti in A. In questo senso è fondamentale la trasferta di domani a Salerno. Inzaghi dovrebbe rilanciare Onana in porta, Dumfries a destra e Gosens a sinistra. Forse anche Lukaku, a meno che non si decida di risparmiarlo per Benfica-Inter. Una gara che ad oggi rischia fortemente di saltare Skriniar. Il centrale continua ad allenarsi a parte, ogni giorno che passa diventa meno probabile vederlo tra i presenti a Lisbona.