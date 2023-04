Fenomeno Leclerc, prima pole Ed è subito Sprint Race per i punti

di Leo Turrini

Come Senna. Mi è già capitato di scriverlo: sul giro secco, Charles Leclerc possiede quel talento che illuminava la prestazione in qualifica del mio amico Ayrton.

Ieri a Baku l’ennesima conferma. Guidando divinamente all’ombra del castello azero, sfiorando muretti e accarezzando guard rail, Carletto ha conquistato la diciannovesima pole in carriera. Domani, nel Gran Premio vero e proprio, il Principe di Monaco scatterà davanti alle due Red Bull di Verstappen e Perez. Mentre la giornata odierna sarà dedicata in esclusiva alla Sprint Race: con un’altra qualifica al mattino e la gara di 100 km nel pomeriggio.

L’impresa. Leclerc, da mesi al centro di indiscrezioni su un futuro personale ancora da definire ("Ma io amo la Ferrari e continuo a sperare di poter realizzare i miei sogni con la Rossa", ha ribadito il giovanotto) ha firmato un capolavoro. Emblematico il distacco rifilato al compagno di squadra: Sainz, con la stessa macchina, ha incassato un ritardo di otto decimi. Ma non è andato piano lo spagnolo. È andato fortissimo Carletto…

Le parole. Il colpaccio ha lasciato stupito persino l’eroe del venerdì. Ha detto Leclerc: "Confesso di essere un po’ sorpreso. Ho iniziato questo weekend immaginando che sarebbe stato bellissimo riuscire a stare davanti a Mercedes e Aston Martin in qualifica. Invece siamo addirittura in pole! È una emozione stupenda, anche se non dobbiamo dimenticare che in assetto gara la nostra vettura è ancora un po’ dietro la Red Bull. La Sprint Race con qualifica a gomme bloccate? È una novità, cercheremo di capire come sfruttare al meglio la macchina".

L’auto. Ecco, la Ferrari. Ovviamente stiamo parlando, per ora, di prestazione sul giro secco: fin qui, le correzioni apportate alla SF23 stanno funzionando. Per la statistica, questa è la prima pole della gestione Vasseur: una soddisfazione per il curato di campagna francese.

Ma, al di là della odierna Sprint Race, ai tecnici del Cavallino interessa la risposta della domenica: sarà stato risolto il problema (eterno…) del degrado gomme?

Ah, saperlo.

