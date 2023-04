Fei World Cup negli Usa Von Eckermann passa alla cassa

di Paolo Manili

Prima ancora che una vittoria annunciata, quella di Henrik von Eckermann (nella foto Fei) e King Edward nella finale della Fei World Cup a Omaha, Usa, era una vittoria dichiarata. Il fuoriclasse svedese, per anni allievo di Ludger Beerbaum, alla vigilia aveva apertamente detto di voler portare a casa la Coppa. Lo svedese, arrivato ai vertici dell’equitazione internazionale dopo un addestramento di anni nella scuderia del mostro sacro tedesco, ha poi bruciato le tappe, fino all’oro a squadre a Tokyo, al titolo iridato individuale a Herning l’anno scorso, e ora alla World Cup.

La moglie, la forte amazzone elvetica Janika Sprunger (il cui Palloubet d’Halong fu venduto nel 2013 a Jan Tops, il "patron" del Global Tour", per la stratosferica cifra di 12 milioni di Euro) mentre era in dolce attesa gli ha ceduto il suo King Edward, con il quale lo svedese ha vinto dovunque, anche a Verona nel novembre scorso. Insomma un binomio formidabile, che qui a Omaha pur scivolato dal 2° al 3° posto dopo la seconda prova della finalissima, non ha perso concentrazione né determinazione, centrando alla fine l’obiettivo. Chapeau!

La gara conclusiva nel dettaglio: vittoria dell’irlandese Lynch (Brooklin Heights) unico con 00, secondi parimerito quattro concorrenti: Staut (Visconti du Tellman), il campione uscente, lo svizzero Fuchs (Leone Jei) e l’olandese Smolders (Monaco Nop) tutti con 04, nonché von Eckermann (King Edward (40). Classifica generale finale: 1°) von Eckermann (5 p.), 2°) Smolders (9 p.), 3°) la statunitense Halloway (11 p.). La World Cup di dressage invece è stata vinta per la seconda volta consecutiva dalla tedesca Jessica von Bredow Werndl (Tsf Dalera), davanti alla danese Skodborg Merrald (Blue Horse Zepter) e all’altra tedesca già cinque volte vincitrice della Coppa, Isabell Werth (Dsp Quanta).