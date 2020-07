E’ stato ricoverato in ospedale per accertamenti a causa di uno stato febbrile persistente il giocatore del

Lecce, Luca Rossettini. In una nota il club salentino ha annunciato il ricovero "escludendo la patologia da Covid-19 in base alla negatività dei test molecolari e sierologici ai quali è stato sottoposto" il calciatore. La squadra, rientrata sabato notte dalla trasferta di Reggio Emilia, si è ritrovata ieri mattina al Via del Mare per la ripresa degli allenamenti in vista del prossimo, domani alle ore 19:30, in casa con la Lazio. Gara nella quale, il tecnico Liverani, non avrà a disposizione Tachtsidis, squalificato per una giornata. Hanno lavorato in differenziato Lapadula e Meccariello, quest’ultimo a causa di una leggera distorsione al ginocchio destro.

Oggi pomeriggio la rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare: a seguire i convocati andranno in ritiro in un albergo cittadino fino al giorno della partita.