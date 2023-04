Europei, D’Amato conquista il bronzo nel concorso generale

Alice D’Amato ha conquistato la medaglia di bronzo nel concorso generale degli Europei di ginnastica artistica di Antalya. In Turchia la ginnasta azzurra ha totalizzato 54.500 punti. Nuova campionessa europea nell’All around si è laureata la britannica Jessica Gadirova con 55.032 punti davanti all’ungherese Zsofia Kovacs (54.899). Quella di Alice D’Amato, che ha dedicato la vittoria a Julia Ituma e che oggi sarà in gara alle parallele asimmetriche dove avrà come principali avversarie la tedesca Ellie Seitz e la britannica Ellie Downie, è la terza medaglia per l’Italia ad Antalya dopo l’oro nella prova a squadre maschile e l’argento con la formazione femminile.