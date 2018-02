Roma, 22 febbraio 2018 - Dopo le due serate di Champions è il turno delle squadre impegnate in Europa League. Il ritorno dei sedicesimi di finale ha visto in azione quattro formazioni del campionato nostrano: due vanno avanti agli ottavi di finale. I primi risultati arrivano da Lazio-Steaua e Lipsia-Napoli. I biancazzurri vincono 5-1 all'Olimpico, ribaltando la sconfitta (0-1) subita all'andata in Romania. La Lazio si qualifica così per gli ottavi di finale. Niente da fare invece per il Napoli: agli uomini di Sarri non basta la vittoria 2-0 in casa del Lipsia per ribaltare il 3-1 subito al San Paolo nella gara di andata.

Milan-Ludogorets finisce 1-0: anche i rossoneri si qualificano agli ottavi. All'andata il Milan aveva ipotecato il passaggio del turno vincendo 3-0 il Bulgaria. Eliminata invece l'Atalanta: i nerazzurri, sconfitti 3-2 all'andata, non vanno oltre l'1-1 al Mapei Stadium di Reggio Emilia con il Borussia Dortmund, che si qualifica così per gli ottavi.

Lipsia-Napoli 0-2

IL TABELLINO

Lipsia - Napoli 0-2 - Reti: 33' pt Zielinski (N), 41' st Insigne (N).

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Laimer, Konatè, Upamecano, Bernardo; Sabitzer, Kampl, Demme, Bruma (dal 74' Forsberg); Poulsen (dal 91' Ilsanker), Werner (dal 85' Augustin). A disposizione: Mvogo, Klostermann, Schmitz, Kaiser. All. Hasenhuttl.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Tonelli, Albiol, Mario Rui (dal 67' Hysaj); Allan, Diawara (dal 82' Jorginho), Hamsik (dal 65' Callejon); Zielinski, Mertens, Insigne. A disposizione: Sepe, Koulibaly, Jorginho, Rog, Ounas. All. Sarri. Arbitro: Taylor (Inghilterra). Note: ammoniti Tonelli (N), Poulsen (L), Zielinski (N), Kampl (L), Sabitzer (L), Augustin (L)

Lazio-Steaua Bucarest

IL TABELLINO

Lazio-Steaua Bucarest 5-1. Reti: 7', 42', 71' Immobile (L), 35' Bastos (L), 51' Anderson (L), 82' Gnohere (S).

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, de Vrij, Caceres (26' Bastos); Basta, Parolo, Leiva, Luis Alberto (67' Murgia), Lulic; Felipe Anderson (74' Caicedo); Immobile. All. Simone Inzaghi.

STEAUA (4-2-3-1): Vlad; Benzar, Gaman (61' Balasa), Planic, Morais; Nedelcu (46' Filip), Teixeira; Man, Budescu, F. Tanase (46' Coman); Gnohere. All. Nicolae Dica Arbitro: Vincic (Slovenia). Note. Ammoniti: 30' Basta (L), 33' Immobile (L)

Milan-Ludogorets

IL TABELLINO

Milan-Ludogorets 1-0. Reti: 21' pt Borini (M).

MILAN (4-3-3): A.Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli (29' st Bonucci), Rodriguez; Kessié (11' st José Mauri), Locatelli, Montolivo; Borini, A. Silva, Cutrone (12' Kalinic). A disposizione: G. Donnarumma, Bonaventura, Çalhanoglu, Biglia. All. Gattuso.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Broun; Natanael, Terziev, Moti, Cicinho; Góralski, Anicet (37' st Dyakov); Wanderson, Marcelinho (18' Campanharo), Misidjan (26' st Lukoki); Swierczok. A disposizione: Renan, Forster, Plastun, Kovachev. All. Dimitrov. Arbitro: Malenco (Spagna).

Atalanta-Borussia Dortmund

IL TABELLINO

Atalanta-Borussia Dortmund 1-1. Reti: 11'pt Toloi; 38'st

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi (48'st Cornelius), Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon (41'st Petagna), Spinazzola; Cristante; Ilicic, Gomez. In panchina: Gollini, Palomino, Gosens, Castagne, Haas. Allenatore: Gasperini.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Papastathopoulos, Toprak, Toljan (1'st Schmelzer); Sahin, Dahoud (36'st Isak); Pulisic (14'st Reus), Gotze, Schurrle; Batshuayi. In panchina: Weidenfeller, Zagadou, Beste, Castro. Allenatore: Stoger. Arbitro: Gil Manzano (Spagna). Note. Ammoniti: Papastathopoulos, Hateboer, Spinazzola.