Euro 2024: Georgia, Ucraina e Polonia staccano gli ultimi pass. Ecco tutti i gironi

Roma, 27 marzo 2024 – Un martedì da brivido per completare il quadro delle partecipanti agli Europei 2024. Con una prima emozione da prima volta arrivata già nella partita del pomeriggio, conclusasi ai rigori.

Storica qualificazione per la Georgia, che per la prima volta parteciperà alla fase finale della rassegna continentale. A Tbilisi, Kvaratskhelia e compagni si sono imposti sulla Grecia, campione d’Europa nel 2004, ai calci di rigore (4-2), dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi senza reti. La nazionale georgiana, dunque, completerà il gruppo F che comprende Portogallo, Turchia e Repubblica Ceca. A rovinare un po’ la festa c’è l’infortunio proprio di Kvaratshelia, uscito al minuto 108 per un problema muscolare alla coscia sinistra. Napoli dunque in ansia per le condizioni del suo esterno, ancora da valutare.

Da batticuore e da lacrime anche il pass per Euro 2024 strappato dall’Ucraina, che avevamo superato nel girone. Una qualificazione che vale doppio, forse triplo per una nazione alle prese con una tragica ed estenuante guerra. Nella gara giocata in campo neutro, a Wroclaw, era passata in vantaggio l’Islanda, con l’immancabile bomber Gudmundsson al 30’. Ma poi la nazionale di Rebrov ha saputo reagire e nella ripresa è arrivata al pareggio con Tsygankov. E’ stato poi Mudryk, stella del Chelsea, a firmare l’impresa col suo gol all’84’. Comprensibile, la gioia di tutti gli ucraini dopo quella che era più di una partita: era la chance di regalare un sogno a un Paese, un sogno enorme anche se delimitato da un campo da calcio.

Arriva il pass per la fase finale degli Europei tedeschi, dove gli ucraini saranno inseriti nel gruppo E con Belgio, Slovacchia e Romania. Se il valore della selezione del presidente federale Shevchenko non è mai stato in discussione, ovviamente quello che hanno dovuto passare i giocatori negli ultimi due anni rende questa qualificazione davvero storica. Alcuni di loro per mesi non hanno potuto allenarsi, nelle prime fasi del conflitto che sta martoriando il loro Paese.

Anche la Polonia agguanto all’ultimo il pass per Euro 2024. Robert Lewandowski e compagni, nello spareggio diretto dall’italiano Orsato, hanno eliminato il Galles, imponendosi ai rigori 5-4. Dopo 120’ la sfida era ferma sullo 0-0. La selezione di Szczesny, Lewandowski, Zalewski e Zielinski raggiunge nel girone Francia, Olanda e Austria.

Ecco la lista delle 24 squadre in campo in Germania dal prossimo 14 giugno.

GRUPPO A Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

GRUPPO B Spagna, Croazia, Italia, Albania

GRUPPO C Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

GRUPPO D Polonia, Olanda, Austria, Francia

GRUPPO E Belgio, Slovacchia, Romania, GRUPPO F Turchia, Georgia, Portogallo, Repubblica Ceca