"Ero nell’abisso, l’oro olimpico mi ha salvato"

di Leo Turrini

Bruno Mossa de Rezende sta alla pallavolo come Ayrton Senna e Pelé stavano alla F1 e al calcio. Palleggiando sotto rete ha vinto tutto, con il suo Brasile, con Civitanova e soprattutto con Modena, che ha appena aiutato ad alzare la Coppa Cev. Vincerà anche in libreria, perché “Il buio e l’oro” (Rizzoli), scritto con Davide Romani e Gian Paolo Maini, beh, francamente fa venire in mente un gioiello letterario come “Open” di Agassi, il tennista.

"Non ho tenuto nascosto niente – sospira il regista della Seleçao –. Ho imparato dallo sport che nella vita bisogna saper combattere il demone della frustrazione . Piano piano, ho compreso le mie fragilità".

Non si può vincere sempre.

"Esatto. Io ho provato una delusione immensa, a Londra nel 2012 ho perso la partita più importante, la finale olimpica contro la Russia, dopo aver avuto il match ball. Ho visto un sogno svanire sul più bello. È stato terribile".

E come hai reagito?

"All’inizio malissimo! Bevevo, ero andato in crisi. Non riuscivo ad accettare l’imperfezione, ecco".

Come ne sei uscito?

"Con l’appoggio di amici veri, ad esempio uno psicoterapeuta. Ero arrivato a detestare quello che facevo!".

Ma poi l’Olimpiade l’hai vinta.

"Sì, davanti alla mia gente, a Rio nel 2016. E battendo proprio l’Italia in finale".

L’Italia, la tua seconda patria.

"Io devo moltissimo al vostro paese, ho potuto apprendere tanto da allenatori straordinari come Angelo Lorenzetti, Daniele Bagnoli e Fefè De Giorgi. E ho una riconoscenza particolare nei confronti di Modena. Grazie a Catia Pedrini, la presidente di allora, che per tre volte mi ha portato sotto la Ghirlandina".

Resterai anche l’anno prossimo?

"Sicuro, mi sento coinvolto in un progetto molto bello. Ai play off siamo appena usciti contro Piacenza, che peraltro penso sia la vera favorita per lo scudetto, soprattutto dopo l’inatteso crollo di Perugia".

Il libro ha la prefazione di Neymar, l’asso del PSG.

"Eh, è un caro amico, da sempre. Siamo passati sotto lo stesso tunnel! Alla Olimpiade di Londra lui perse la finale contro il Messico, fu allora che O Ney mi mandò un messaggio sul cellulare: ci rifaremo insieme a Rio nel 2016. È successo davvero, ha vinto l’oro anche lui…"

Bruno, è stato un vantaggio o uno svantaggio avere come papà la stessa persona che ti allenava in Nazionale, il grande Bernardo?

"Se è per questo anche mia mamma, Vera Mossa, è stata una fuoriclasse del volley. All’inizio io praticavo anche il calcio e il badminton, ma in fondo all’anima avevo già deciso. Ancora non avevo cinque anni, i miei genitori mi presentarono il mitico Julio Velasco, il coach della grande Italia. Gli dissi: piacere, sono l’Under 5 più forte del mondo. Ma ancora non ho risposto alla domanda…"

Prego.

"Allora, essendo figlio di due campioni all’inizio mi chiamavano tutti Bruninho. Mi vedevano più come un erede, magari un predestinato, che come un protagonista in prima persona".

E allora?

"Allora, quando finalmente hanno cominciato a chiamarmi Bruno, beh, ho capito che ce l’avevo fatta".

A vincere tutto.

"E anche ad essere una persona che si accetta per quello che è".