C’è anche l’Italia in corsa per organizzare il Mondiale di ciclismo, dopo la rinuncia della Svizzera: a dare la disponibilità per l’evento (20-27 settembre) sono state la Sardegna con Olbia, la Toscana con Peccioli, l’Abruzzo e l’Emilia Romagna con Imola. Quest’ultima sembra avere le possibilità maggiori, potendo sfruttare la presenza dell’autodromo con le sue modernissime strutture: in questi giorni, il ct Cassani ha anche disegnato un percorso che rispetto a quello del trionfo iridato di Adorni nel 1968, nella stessa città, è molto più esigente, come richiesto dalla federazione internazionale.

