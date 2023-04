Edoardo Molinari in coppia con Donald assalta New Orleans

Edoardo Molinari e Luke Donald sono una delle 80 coppie in campo oggi allo Zurich Classic of New Orleans, gara del PGA Tour con montepremi di 8.600.000 dollari. L’inglese, capitano del team Europe alla prossima Ryder Cup, e l’azzurro, suo vice e unico italiano al via, oltre a giocare studieranno da vicino il duo danese composto da Thorbjorn OlesenNicolai Hojgaard, ma anche Victor Perez e Thomas Detry. Sul fronte americano difendono il titolo Patrick Cantlay e Xander Schauffele. Possono concorrere alla vittoria anche i fratelli Fitzpatrick: Matt è reduce dal successo all’RBC Heritage mentre Alex è un talento emergente.

La gara, nata nel 1938, ha cambiato format nel 2017 diventando a coppie con formula fourball (miglior punteggio per buca) nel primo e terzo giro, mentre forusome (a colpi alternati) il secondo e il quarto. Questa mattina Guido Migliozzi scende in campo in Giappone nell’ISPS Handa-Championship, prima delle due tappe del DP World Tour in Oriente. Il vicentino è chiamato al riscatto per coltivare il sogno di una convocazione in Ryder Cup.

Andrea Ronchi