E stasera a Lisbona il "verdetto" per l’Europa

LISBONA (Portogallo)

Cambiare un volo, in questo periodo di overbooking generalizzato, non è la cosa più facile del mondo, ma per i dirigenti della Juve ieri è stato un attimo. Partenza oggi alle 15: direzione Lisbona. Annullato il volo di ieri. Per vedere se la squadra, oggi potenzialmente terza e in piena zona Champions nel campionato italiano, riesce a riprendersi anche sul campo un’Europa che è sfuggita nella sua versione più bella e remunerativa della Champions ma permette ancora di sognare e fare incassi. Insomma, dopo la potenziale vittoria ieri al Collegio di Garanzia del Coni, la Juventus oggi ne cerca un’altra non meno importante sul campo dello Sporting Lisbona. Dopo l’1-0 soffertissimo e fortunato della gara d’andata, i bianconeri partono con un piccolo vantaggio e con una certezza: il piccolo vantaggio è il gol dell’andata, che consente di giocare per due risultati su tre; la certezza è che la squadra dell’andata così come quella che ha perso contro il Sassuolo ben difficilmente potrebbero stasera superare uno Sporting Lisbona forse non eccezionale, ma comunque capace di eliminare l’Arsenal capolista in Premier e quindi di impensierire e non poco i bianconeri nella gara d’andata. Allegri spera quindi di ritrovare la Juve che ha battuto l’Inter e non quella del Maccabi o della doppia sconfitta contro il Monza. Proprio qui, tra l’altro, allo stadio Josè Alvalade dove ha mosso i primi passi calcisiticamente parlando Cristiano Ronaldo: un po’ l’uomo simbolo del gigantismo recente che ha trascinato la Juventus nel vortice dei bilanci difficili e delle soluzioni controverse. Ma questo è il passato. Il presente si chiama Europa League... Dipende tutto dal messaggio che Allegri è riuscito a far passare per motivare la squadra: dopo il lunedì di riposo ha avuto due giorni per entrare nella testa dei giocatori e convincerli di quanto oggi sia, tra Roma e Lisbona, il giorno più importante dell’anno per i bianconeri. Non a caso qui nella Hall of fame dello stadio Alvalade c’è una scritta; "Viver è treinar e treinar è quasi vencer". Un messaggio da consegnare a Di Maria, che dovrebbe tornare titolare dall’inizio, a Breme, Alex Sandro e Danilo che comporranno la difesa, a Chiesa possibile titolare e ad uno tra Milik e Vlahovic scelto per l’attacco. Le formazioni.

SPORTING (3-4-3): Adan; Diomande, Gonçalo Inacio, Coates; Esgaio, Morita, Pedro Gonçalves, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincão. All. Amorim.

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

Arbitro: Letexier (Francia)

Tv: Skysport 1, Dazn