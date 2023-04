E si rischia di sforare nel prossimo campionato

Sullo sfondo di una giornata che si conclude con il colpo di scena del procuratore generale dello sport |Ugo Taucer, si muove impazzita la lancetta dell’orologio. Sì perchè se oggi dovesse arrivare il reinvio del provvedimento alla Corte d’Appello con riformulazione del giudizio - e sarebbe una Corte diversa, composta cioè da giudici ’nuovi’, non quelli che hanno firmato la prima sentenza - o la semplice richiesta di correzione e ampliamento delle motivazioni, ci sarebbero 30 giorni di tempo per mettere in piedi un nuovo giro di giostra giuridica. E cioè nuovo giudizio, nuova sentenza, nuove motivazioni. E si arriverebbe al 20 maggio. Se poi la Juve dovesse fare nuovamente ricorso al Collegio di Garanzia per un nuovo esame di legittimità, passerebbero altri 20 giorni si arriverebbe sicuramente oltre il 10 giugno per la fine del procedimento. Considerando che la stagione sul campo si chiuderà con la prima domenica di giugno e quella ufficiale il 30 giugno, ci sono settanta giorni per fare tutto. E quando si dice ’tutto’, c’è di mezzo anche il possibile procedimento nei confronti della Juve per la vicenda degli stipendi, per la quale la procura federale ha già comunicato alla Juve la ’chiusura indagini’ una sorta di anticamera del possibile deferimento. Ma nel caso in cui si allungassero i tempi per la chiusura del processo plusvalenze oltre il 10 giugno, sarebbe impossibile immaginare processi e ricorsi su questo filone entro l’asticella del 30 giugno prossimo. Anche se quest’ultimo dovesse iniziare in parallelo con il processo plusvalenze - difficile - è più che probabile immaginarne lo slittamento degli effetti processuali alla prossima stagione.

p. f.