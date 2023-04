E’ sempre Sinner-Musetti, mezzogiorno di fuoco Nuova sfida a Barcellona una settimana dopo Montecarlo

Corsi e ricorsi storici. A strettissimo giro, appena una settimana. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si troveranno di nuovo di fronte oggi a mezzogiorno sulla terra rossa di Barcellona, dopo essersi affrontati venerdì scorso, sempre ai quarti di finale, a Montecarlo (vinse Jannik in due set). Ieri il 21enne altoatesino, numero 8 al mondo, ha battuto il giapponese Nishioka, n.35 Atp, col punteggio di 6-1 4-6 6-3. Poi la rimonta d’autore la rimonta di ‘Muso’, n.20 del ranking, contro il britannico Norrie (numero 13 Atp): 3-6 6-4 6-1. L’Italtennis sorride anche per l’approdo ai quarti del torneo Atp 250 di Monaco di Baviera del 20enne fiorentino Flavio Cobolli (n.208): ha battuto il tedesco Otte (n.94) e oggi sfiderà l’australiano O’Connell che ha eliminato Zverev. Nuovo allarme per Rafa Nadal: il recupero dall’infortunio gli fa saltare anche Madrid. Molti pensano che anche il ’suo’ Roland Garros sia ormai compromesso.