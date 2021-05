di Mattia Todisco L’Inter ha un nuovo allenatore. Dopo aver salutato con una rescissione consensuale Antonio Conte e avendo incassato il "no" di Massimiliano Allegri (tornato alla Juventus) la dirigenza nerazzurra ha virato con forza su Simone Inzaghi, che solo nella serata di mercoledì aveva trovato un accordo per prolungare il contratto in scadenza con la Lazio. Un triennale da 2,2 milioni di euro a stagione a cui mancava da apporre la firma. Non ci sarà mai, perché nella tarda mattinata di ieri Beppe Marotta ha mosso le pedine giuste per fermare l’ormai imminente prolungamento e si è assicurato le prestazioni del tecnico. Dopo 22 anni di Lazio tra le vesti di calciatore, allenatore...

L’Inter ha un nuovo allenatore. Dopo aver salutato con una rescissione consensuale Antonio Conte e avendo incassato il "no" di Massimiliano Allegri (tornato alla Juventus) la dirigenza nerazzurra ha virato con forza su Simone Inzaghi, che solo nella serata di mercoledì aveva trovato un accordo per prolungare il contratto in scadenza con la Lazio. Un triennale da 2,2 milioni di euro a stagione a cui mancava da apporre la firma. Non ci sarà mai, perché nella tarda mattinata di ieri Beppe Marotta ha mosso le pedine giuste per fermare l’ormai imminente prolungamento e si è assicurato le prestazioni del tecnico. Dopo 22 anni di Lazio tra le vesti di calciatore, allenatore della Primavera e della prima squadra, Inzaghi comincerà un’avventura all’Inter garantita con un biennale da circa 4 milioni annui. Con lui sbarcherà a Milano il vice Massimiliano Farris e altri elementi dello staff, ma i dettagli in questo senso verranno definiti nella giornata odierna, quando arriverà anche l’annuncio ufficiale. Il tecnico coglie quindi l’occasione nella "grande" sfiorata più volte in passato.

Accostato sia alla stessa Inter che alla Juventus, non è mai arrivato al matrimonio. Ora ha sposato il progetto nerazzurro perché gli è stato garantito che, anche in una sessione di mercato in cui bisognerà cercare di mettere in cassa una cifra importante (dai 70 milioni di attivo in su), l’obiettivo sarà quello di mantenere la rosa più competitiva possibile. Il Paris Saint-Germain ha contattato ieri l’entourage di Achraf Hakimi, ma il marocchino non è tra i giocatori di cui la dirigenza vorrebbe privarsi. Quasi certamente rimarrà anche Bastoni, che rinnoverà il contratto con un sostanzioso aumento e diventerà uno dei pilastri del blocco italiano. Proprio ieri Tullio Tinti, agente del difensore che segue anche il futuro allenatore interista, è stato a lungo in sede a definire i dettagli dell’accordo da quattro milioni a stagione fino al 2024 per il quale le parti erano già sulla stessa lunghezza d’onda da gennaio. Marotta ha dovuto aspettare che Zhang ultimasse la questione finanziamento, poi è subentrata la priorità legata al tecnico. A Inzaghi verrà chiesto se ha intenzione di trattenere D’Ambrosio e Ranocchia, che sono in scadenza di contratto e a cui potrebbe essere proposto un accordo con cifre ribassate rispetto a quelle attuali, mentre il nome del top player eventualmente da cedere dipenderà dalle offerte che arriveranno.

Potrebbe essere Martinez, perché la valutazione da 90 milioni e il forte interesse di Real, Atletico e Barcellona può scatenare un’asta e permettere una pesante plusvalenza con cui i conti andrebbero a posto in un colpo solo. Certo, sarebbe una rinuncia pesante, ma Inzaghi sa che qualche sacrificio andrà fatto. Da parte dell’Inter, la scelta è caduta sull’ormai ex tecnico della Lazio per fattori legati alla conoscenza del calcio italiano e a un modulo che ricalca quello di Conte. In fondo, nella lunghissima era di successi della Juventus appena interrotta dallo scudetto interista, Inzaghi è stato tra i pochi a rompere l’egemonia conquistando la Supercoppa Italiana 2017 e 2019 e la Coppa Italia 2018-19. Lotito ne ha riconosciuto l’importanza nella storia societaria nella nota, pur stringata, che ha accompagnato l’improvviso dietrofront. "Rispettiamo il ripensamento di un allenatore e, prima, di un giocatore che per lunghi anni ha legato il suo nome alla famiglia della Lazio e ai tanti successi biancocelesti", si legge sul sito dei capitolini.