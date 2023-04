E la Signora si regala anche la semifinale

di Paolo Grilli

La semifinale di Euroleague agguantata sei ore dopo quel +15 – momentaneo, certo – che ridà tutto un altro senso anche al campionato. La Juve fa un pieno di fiducia tra le aule di Roma e Lisbona. E lascia il fado, per un po’, a chi non può festeggiare.

Non è stata la Signora senz’anima vista col Sassuolo. L’avvio ha visto i bianconeri prendere il comando delle operazioni e portarsi subito davanti con il giocatore simbolo di questa stagione, Rabiot. Che proprio a rappresentare l’altalena emotiva di una squadra priva di una classifica certa, ha poi atterrato Ugarte portando al rigore dell’1-1 trasformato da Edwards. Per fare convivere in campo Chiesa, Vlahovic, Di Maria e Cuadrado, nonché il verticalista Miretti, Allegri dispone un 3-5-1-1 che vira sistematicamente nel 4-3-3 con Chiesa alto a sinistra. Così come all’andata, la mediana alleggerita porta come conseguenza più di un grattacapo. E’ lo stesso Edwards a sfuggire con regolarità ai bianconeri, come nell’azione che porta al penalty.

Ma il tridente, ancora una volta, resta sotto l’altissimo standard delle aspettative. E la siccità di Vlahovic prosegue, con un fado di sottofondo in questa serata portoghese. Legittimo interrogarsi dove sarebbe la Juve con il vero Dusan, così come chiedersi cosa combinerebbe il serbo se avesse una squadra alle spalle davvero capace di supportarlo. Perché, poi, è stata anche evidente la difficoltà della truppa di Allegri contro un undici votato alle giocate in velocità per scardinare la trappola dei bianconeri. Tutta la seconda metà del primo tempo ha registrato l’affanno di Locatelli e compagni: se Diomande avesse incornato nel giusto modo in area per il vantaggio, non ci sarebbe stato nulla da ridire.

Nella ripresa, portoghesi ancora all’assalto come ovvio, ma Juve più incline agli affondi con un paio di occasioni che avrebbero meritato maggiore fortuna, segnatamente quella con la discesa di Cuadrado non finalizzata di testa da Vlahovic. Il doppio errore clamoroso di Coates nel finale scaccia il possibile incubo.

Arriva un pari al dolce sapore dei pasteis, delizia tipica di Lisbona. E il pass per la semifinale è doppiamente gradito nella giornata dell’accoglimento parziale del ricorso contro il -15. Il terzo posto reale in A (ma per quanto) e l’approdo alla Top 4 della seconda coppa continentale sono balsamo per l’anima.

Ora c’è il Siviglia (11 e 18 maggio), padrone de facto di questa Coppa, e capace ieri di umiliare lo United 3-0 dopo il pari dell’andata.

La stagione della Signora può trovare ancora percorsi luminosi tra campionato, Coppa Italia ed Euroleague. Sempre che poi, dall’extra campo, non arrivino altre decisioni in grado di cambiare tutto. Da Lisbona i navigatori partivano ricchi di speranze, con un velo di malinconia, sapendo che nel mare tempestoso si vive sempre alla giornata, anche quando si deve fare la storia.